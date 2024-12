- pubblicità -

L’Associazione Napoli in Movimento da sempre impegnata in attività di solidarietà promuove e sostiene ancora una volta l’evento di beneficenza Natale a Fuorigrotta, giunto alla XIII edizione, il cui scopo è quello di regalare un giorno speciale, fatto di musica, di ballo, di giochi, di racconti fiabeschi narrati in piazza, ai bambini del quartiere Fuorigrotta ed a tutte le famiglie del territorio.

La manifestazione si terrà Sabato 14 Dicembre dalle ore 10:00 alle ore 13:00, in Piazza San Vitale, con la collaborazione della Parrocchia di San Vitale Martire, di @unalboa4mani_di Anna Robles e Valentina Ciotola che si uniscono di concerto con il Rotaract di Castel Sant Elmo e l’Associazione Abio e tante realtà del territorio come la Planet Stand,S.T.Emotion, Strike a Poke, Kiwi viaggi, Mondadori Fuorigrotta, Stampa Sud, lo Studio Pantano, Sole Ricevimenti e tantissime attività.

La mission del Presidente dell’Associazione, l’Avv. Salvatore Palumbo e delle organizzatrici dell’evento, Sara Marandola e Flavia Arcella, è accendere un riflettore sia sulla riqualificazione del quartiere Fuorigrotta, in special modo,gli spazi comuni ed i luoghi di aggregazione sia sulle attività di volontariato a sostegno delle tante famiglie che vivono in condizioni molto difficili.

Ed è proprio questo che motiva, l’Associazione Napoli in Movimentoad occuparsi in prima persona della raccolta benefica fatta di generi alimentari, generi di prima necessità e giocattoli, per le case famiglia e famiglie in difficoltà della zona, che vengono ogni anno segnalate dalla Chiesa e dalle scuole del quartiere Fuorigrotta.

Ogni anno, grazie alla collaborazione dei tanti volontari, delle attività commerciali e di tutti coloro che hanno sempre creduto in questa manifestazione e nel progetto di sostegno ai bambini, vengono raccolti oltre 2.000 giocattoli e doni per le famiglie in difficoltà.

Vi aspettiamo Sabato 14 Dicembre dalle ore 10:00 alle ore 13:00 a Piazza San Vitale, Marta Martinez e Alfonso Benevento presenteranno spettacoli di canto e ballo ed in Piazza ad aspettare i bimbi i gonfiabili, tante mascotte, Babbo Natale e gli elfetti, zucchero filato per tutti e tantissime sorprese.