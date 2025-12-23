Natale in corsia ai reparti di Oncologia e Pediatria del Policlinico

- pubblicità -

Ieri lunedi 22 dicembre, a partire dalle ore 10.00, il Cardinale di Napoli Domenico Battaglia, si è recato in visita ai degenti del reparto di Oncologia e Pediatria dell’Azienda Universitaria Federico II di Napoli.

La sua presenza ha significato ascolto, conforto, preghiera, sostegno ai malati, alle loro famiglie e al personale sanitario. Perché la cura non è solo fisica ma è soprattutto bisogno di alimentare la speranza, nutrire l’anima, dare coraggio e accogliere gli affanni dei sofferenti e di coloro che quotidianamente sono al loro fianco.

Il reparto di Oncologia è diretto dal Prof. Roberto Bianco, che insieme al dott. Ghassan Merkabaoui e al suo prezioso staff, da sempre si batte sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. “Poter ricevere il Cardinale Battaglia anche nel nostro di reparto – afferma il Direttore UOC Bianco- ci lusinga e riempie di gioia. Sarà per noi e per i nostri pazienti un momento di grande commozione tra fragilità e speranza. La preghiera è sempre un porto sicuro nel complicato e difficile viaggio della malattia. La responsabilità di noi medici non sarebbe la stessa senza la fede”.

Durante la mattinata, sono stati presenti la dottoressa Elvira Bianco, Direttore Generale, il Direttore del Dipartimento, il Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Prof. Matteo Lorito e l’Associazione ‘Oltre il Rosa, la Forza della Vita’, impegnata da anni sul territorio della Regione Campania per sensibilizzare alla prevenzione oncologica e all’umanizzazione delle corsie.

Con grande attesa grazie all’Associazione intorno alle 11.00 c’è stato l’arrivo di un vero Babbo Natale per creare la magica atmosfera di festa con doni, cioccolatini e un sacco pieno di sorrisi e tanto calore nei reparti.

Un momento speciale, una parentesi di leggerezza e di musica, un momento di allegria e solidarietà per animare reparti come quello pediatrico e oncologico dove spesso si fatica a percepire la serenità. È fondamentale ricordare e sottolineare con questa iniziativa, che non si è soli, specie in un periodo dell’anno come questo dove la solitudine può pesare ancora di più e donare un momento di spensieratezza a chi vivrà le feste di Natale in un contesto di cura e di attesa.

Sabrina Ciani