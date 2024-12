- pubblicità -

Cantine Aperte a Natale nella Casina dei Mosaici del Parco sul mare di Villa Favorita ha dato il via alla ventiquattresima edizione di Natale in Villa.

La kermesse finalizzata a valorizzare la sinergia tra arte cultura ed eccellenze enogatronomiche, nata dalla collaborazione tra la Fondazione Ente Ville Vesuviane, il Movimento Turismo del vino e il MAVV WineArtMuseum, ha registrato già nelle prime ore della giornata di domenica 1 dicembre una folta presenza di enoturisti e amanti delle bellezze paesaggistiche e architettoniche dell’area vesuviana.

Sempre nel segno dell’enoturismo il 7 e il 28 dicembre Vitigno Italia e Drop Eventi propongono una rivoluzionaria esperienza culturale tra vino e musica in un luogo d’arte come Villa Campolieto.

Il 7 il debutto con i vini vulcanici che nascono nelle zone vulcaniche italiane di Ischia, Vesuvio, Tuscia, Etna, Campi Flegrei, Soave, Vulture.

Saranno presenti 25 cantine e 60 etichette di vini.

Il 28 sarà la volta delle bollicine d’Italia per brindare al nuovo anno. Entrambi gli eventi saranno accompagnati da musica live.

Il 5 dicembre ore 20 si conclude la rassegna dei Grandi Anniversari con un omaggio a Walter Chiari con la conduzione del giornalista Michelangelo Iossa, gli interventi del critico cinematografico Marco Giusti e la musica di Lalla Esposito e Massimo Masiello.

Per gli amanti del cinema il 6, 9, 10 e 11 dicembre si terrà, in partenariato con il Parco Nazionale del Vesuvio, il Vesuvius Film Festival con short films, feature films, documentaries e spot.

Si svolgeranno, tra Villa Campolieto e il Parco sul mare di Villa Favorita, 3 spettacoli teatrali itineranti e interattivi: l’8 dicembre La città del Presepe, sulle simbologie dei pastori napoletani, il 14 dicembre il Purgatorio di Dante, un’occasione unica per immergersi nell’incantevole mondo della Divina Commedia, il 27 e il 29 dicembre CircoStanze con monologhi sulla vita circense.

Venerdì 13 dicembre, doppio appuntamento (ore 11.00, ore 19,00) nella Basilica di Santa Maria a Pugliano per la rappresentazione teatrale Domenico, uomo buono che ripercorre la vita e le opere di San Domenico.

Per gli Incontri d’autore presenteranno i propri libri:

il 12 dicembre alle ore 18 Ruggero Cappuccio – “La Principessa di Lampedusa”;

il 13 dicembre alle ore 18 Marco Tarchi – “Le tre età della fiamma”;

il 23 dicembre alle ore 18 il cantante Andrea Sannino – “Prima di Abbraciame”.

Due sono i concerti per celebrare le tradizioni musicali campane: Il 15 dicembre doppio concerto (18.30 e 20.30) per Nello Longobardi, il 18 dicembre ore 20 Fiorenza Calogero con la sua proposta musicale EX VOTO.

Per la musica natalizia saranno coinvolti due cori polifonici delle città di Ercolano e di Torre del Greco: l’8 dicembre ore 19.30 la Corale Polifonica Vesuviana del Maestro Mimmo Cozzolino e il 22 dicembre ore 19.00 il Coro Filarmonico Jubilate Deo del Maestro Giuseppe Polese.

A concludere il programma il 5 gennaio 2025 uno spettacolo di danza con gli allievi della scuola Danza&Danza di Ercolano e l’Ensamble Etnica Ditirambo con musiche della tradizione popolare campana. Lo spettacolo è finalizzato ad una raccolta fondi per borse di studio da destinare a giovani talenti della danza in collaborazione con il Rotary Club di Torre del Greco e dei Comuni Vesuviani.

Sezione Mostre d’Autore

1. Resterà aperta al pubblico, fino al 15 gennaio, in Villa Campolieto, la Mostra “Angelo Casciello opere 1980/2024” dalla collezione dell’artista;

2. Mostra dell’artista Filippo Romito dal titolo “Mi muovo tra i sogni” – Inaugurazione sabato 7 dicembre ore 11.00 nella Casina dei Mosaici all’interno del Parco sul Mare di Villa Favorita.

Per info e contatti:

https://www.villevesuviane.net/natale-in-villa-2024/

Tel. 081.732.21.34