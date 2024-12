- pubblicità -

Sarà inaugurata martedì 17 dicembre 2024 alle ore 17.00, presso la Spezieria della Certosa di San Martino, la mostra virtuale “Natale sognato. Il Presepe immersivo a San Martino”, progetto nato dalla collaborazione tra la Direzione regionale Musei nazionali Campania e il Centro di Competenza Meditech, con il supporto della Casa delle Tecnologie Emergenti Infiniti Mondi del Comune di Napoli, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e artigianale della storica arte presepiale napoletana.

Come l’immaginaria notte di Natale sognata dal pastore dormiente Benino, attraverso un percorso scandito da diversi momenti dedicati ad altrettante tecnologie avanzate, i visitatori avranno modo di vivere in modo del tutto nuovo e immersivo il Presepe napoletano, di cui il Museo di San Martino conserva esemplari straordinari. Un viaggio che consentirà ad appassionati e turisti di conversare con Carlo di Borbone o passeggiare in una scenografia presepiale realizzata da storici artigiani di San Gregorio Armeno e arricchita con la riproduzione virtuale di figure dell’epoca, grazie al contributo dell’holobox e al ricorso alla realtà virtuale.

La mostra, nata nell’ambito di un progetto legato ai servizi agevolati PNRR promossi dal Centro di Competenza Meditech e supportata da attori come il Centro Regionale Information Communication Technology – CeRICT scrl e CONFORM s.c.a.r.l. – Consulenza Formazione e Management, è un omaggio allo straordinario patrimonio storico-culturale e artigianale della città.

La Direzione regionale Musei nazionali Campania rinnova l’impegno nella promozione del proprio patrimonio storico-artistico attraverso l’adozione di strategie innovative e all’avanguardia, per coinvolgere un pubblico sempre più ampio e rendere l’arte e la cultura accessibili a tutti, utilizzando il digitale e nuovi linguaggi comunicativi come strumento fondamentale di valorizzazione. I musei della Campania, infatti, stanno ridefinendo l’esperienza dei visitatori, predisponendo percorsi di fruizione del patrimonio culturale sempre più coinvolgenti e inclusivi.

L’inaugurazione della mostra virtuale sarà il culmine del nuovo appuntamento con il Metalab Infiniti Mondi, dedicato all’esplorazione della relazione tra digitalizzazione e musei. Il Metalab della Casa delle Tecnologie Emergenti Infiniti Mondi – punto di incontro tra arti e discipline umanistiche – si propone come un laboratorio di idee: uno spazio destinato ad accogliere lezioni, speech, incontri, ma anche tavoli permanenti, seminari per favorire l’incontro di pensieri e pratiche ma soprattutto di campi, competenze e professionalità diversi.

Il talk – che si terrà alle ore 15.00 nel Refettorio della Certosa – approfondirà il tema dell’evoluzione della cultura digitale al servizio dell’arte, sottolineando come l’avvento degli algoritmi generativi abbia facilitato un rapido accesso agli strumenti innovativi, che hanno favorito l’affermazione di forme espressive native digitali come opere d’arte.

Protagonista sarà Serena Tabacchi, direttrice del MoCDA – Museo d’Arte Contemporanea Digitale. L’incontro terminerà con la presentazione della mostra ed una introduzione all’esperienza digitale, a cura di Carmine Maffei, responsabile Innovazione del Centro di Competenza Meditech, e una breve visita al Presepe Cuciniello, iconico protagonista della sezione presepiale del Museo di San Martino, a cura di Fabio Speranza.

La giornata dedicata alle nuove tecnologie digitali sarà, inoltre, arricchita da un workshop mattutino che coinvolgerà i giovani studenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli. Durante questo laboratorio, gli studenti avranno l’opportunità di esplorare vari aspetti della creazione di opere d’arte digitali, affrontando temi come l’astrattismo generativo, il morphing, la grafica interattiva e i modelli 3D.

L’intera manifestazione si concluderà nel Refettorio alle ore 18.00 con il Concerto della Corale Buon Pastore di Ischia, diretta dal M° Gianfranco Manfra, con un programma dedicato al repertorio natalizio, con rielaborazioni di melodie che vanno dal Medioevo al contemporaneo.

Per l’occasione la sezione presepiale e la mostra virtuale saranno visitabili fino alle ore 21.00 con ultimo ingresso alle ore 20.00.

La mostra virtuale, allestita nella Spezieria della Certosa di San Martino, sarà visitabile dal 17 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, dalle ore 9.30 alle 18.30.

La partecipazione all’evento è compresa nel biglietto di ingresso al museo

(ordinario € 6,00 | ridotto pomeridiano dopo le ore 17.00 € 4,00 | ridotto tra 18 e 25 anni € 2,00 | gratuito fino ai 18 anni).

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Talk “Musei e digitale. Sfide e prospettive” , Refettorio della Certosa

Ore 15.00

Saluti istituzionali

Antonietta Manco, Funzionario delegato per i Musei nazionali del Vomero

Maria Grazia Falciatore, Capo di Gabinetto Comune di Napoli

Ore 15.10

Serena Tabacchi , Direttrice del MoCDA – Museo d’Arte Contemporanea Digitale

Ore 15.50

Modera Carmine Maffei, Responsabile Innovazione Centro di Competenza Meditech

Angelo Giuliana, direttore generale Centro di CompetenzaMeditech

Maria Grazia Falciatore, Capo di Gabinetto del Comune di Napoli

Luigi Romano, Università degli Studi di Napoli Parthenope e presidente CeRICT

Giorgio Ventre, Università degli Studi di Napoli Federico II

Vincenzo Capuano, F.lli Capuano Arte Presepiale dal 1840

Ore 16.30

Introduzione al Presepe Cuciniello

Fabio Speranza, Funzionario storico dell’arte Certosa e Museo di San Martino

Presentazione mostra virtuale

Carmine Maffei, responsabile Innovazione Centro di Competenza Meditech

Ore 17.00

Inaugurazione mostra virtuale “Natale sognato. Il presepe immersivo a San Martino” , Spezieria della Certosa

Ore 18.00

Canti Natalizi

Corale Buon Pastore di Ischia

Info

Certosa e Museo di San Martino

Largo San Martino, 5 – 80129 Napoli

+39 0812294503, drm-cam.sanmartino@cultura.gov.it

museicampania.cultura.gov.it

facebook.com/museodisanmartino | instagram.com/sanmartinomuseo | twitter.com/museosanmartino