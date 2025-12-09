Natale, torna Il Giocattolo Sospeso

Di
Redazione
-
- pubblicità -

Anche per il 2025 il Comune di Napoli rinnova l’iniziativa solidale Il Giocattolo Sospeso, ispirata alla tradizione partenopea del “caffè sospeso”.

A partire da sabato 6 dicembre fino al 6 gennaio 2026, cittadini e cittadine potranno acquistare, presso i negozi aderenti, uno o più giocattoli da lasciare “in sospeso” per bambini e bambine in  difficoltà.

I giocattoli raccolti saranno distribuiti, attraverso la rete delle associazioni e del volontariato, alle famiglie in condizioni di disagio economico, per regalare un sorriso in occasione delle festività natalizie.

Un piccolo gesto che fa una grande differenza.

(341.1 KB)Disposizione Dirigenziale n. 125 del 05/12/2025 – Presa d’atto e approvazione dell’elenco aggiornato degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa e inserimento elenco librerie già aderenti all’iniziativa “Libro Sospeso 2024” (341.1 KB)
(122.62 KB)Allegato 1 – Elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa natalizia di carattere solidale “Giocattolo Sospeso – Edizione 2025”, le cui istanze pervenivano entro il 31/10/2025 (122.62 KB)
(96.26 KB)Allegato 2 – Elenco delle librerie aderenti all’iniziativa solidale “Libro Sospeso” 2024 (96.26 KB)

Elenco esercizi commerciali – Edizione “Giocattolo Sospeso” 2025 – Aggiornato con le librerie aderenti all’iniziativa solidale “Libro Sospeso” 2024

NOME
INDIRIZZO
TELEFONO
PEC/MAIL
Cartolibreria Gianfranco Lieto
Viale Augusto n. 43/51
081.2394621
libreriagiorgiolieto@pec.it
info@giorgiolieto.com
Fanta Universe
Via San Biagio dei Librai n. 65
081.19712909
fantauniversesrls@pec.it
amministrazione@fantauniverse.com
Junior Giocattoli
Via Maurizio Piscicelli n. 25
081.5784044
mariatroise@arubapec.it
info@juniorgiocattoli.net
La Girandola Srl
Via Toledo n. 400
081.3598193
girandolagiocattoli@pec.it
girandolagiocattoli@gmail.com
La Girandola Giocattoli
Via Edoardo Nicolardi n.158/162
081.7430434
sorrentinoivana@pec.it
lagirandolaivana@gmail.com
Leonetti Giocattoli
Via Toledo n. 350/351
081.412765
leonettigiocattoli@pec.it
info@leonettigiocattoli.it
Libreria Mancini
Via Nuova Poggioreale n. 11
081.5534526
libreriamancini@pec.it
info@libreriamancini.it
Natullo Toys Srl
– Via A. Ranieri n. 51
– Corso Garibaldi n. 301
– Via Nazionale n. 52
081.19562252
natullotoys@pec.sinapsis-srl.net
natullotoys@gmail.com
Toys Fate e Folletti Srls
Via Pasquale del Torto n. 45
081.18891145
toysfateefolletti@arubapec.it
toysfateefolletti@libero.it
Iocisto
Via Domenico Cimarosa n. 20
081.5780421
iocistolibreria@legalmail.it
Il Fuori Orario
Via Girolamo Giusso n. 11
081.0362912
ilfuoriorario@pec.it
G. Guerretta Srl
Corso Ponticelli n. 23H
081.17558972
g.guerretta@legalmail.it
Raffaello Srl
Via Michelangelo n. 80
081.5607783
raffaellosrl@pec.it

 

Scopri di più da Gazzetta di Napoli

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE