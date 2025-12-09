Natale, torna Il Giocattolo Sospeso

Anche per il 2025 il Comune di Napoli rinnova l’iniziativa solidale Il Giocattolo Sospeso, ispirata alla tradizione partenopea del “caffè sospeso”.
A partire da sabato 6 dicembre fino al 6 gennaio 2026, cittadini e cittadine potranno acquistare, presso i negozi aderenti, uno o più giocattoli da lasciare “in sospeso” per bambini e bambine in difficoltà.
I giocattoli raccolti saranno distribuiti, attraverso la rete delle associazioni e del volontariato, alle famiglie in condizioni di disagio economico, per regalare un sorriso in occasione delle festività natalizie.
Un piccolo gesto che fa una grande differenza.
Elenco esercizi commerciali – Edizione “Giocattolo Sospeso” 2025 – Aggiornato con le librerie aderenti all’iniziativa solidale “Libro Sospeso” 2024
|
NOME
|
INDIRIZZO
|
TELEFONO
|
PEC/MAIL
|
Cartolibreria Gianfranco Lieto
|
Viale Augusto n. 43/51
|
081.2394621
|
libreriagiorgiolieto@pec.it
info@giorgiolieto.com
|
Fanta Universe
|
Via San Biagio dei Librai n. 65
|
081.19712909
|
fantauniversesrls@pec.it
amministrazione@fantauniverse.com
|
Junior Giocattoli
|
Via Maurizio Piscicelli n. 25
|
081.5784044
|
mariatroise@arubapec.it
info@juniorgiocattoli.net
|
La Girandola Srl
|
Via Toledo n. 400
|
081.3598193
|
girandolagiocattoli@pec.it
girandolagiocattoli@gmail.com
|
La Girandola Giocattoli
|
Via Edoardo Nicolardi n.158/162
|
081.7430434
|
sorrentinoivana@pec.it
lagirandolaivana@gmail.com
|
Leonetti Giocattoli
|
Via Toledo n. 350/351
|
081.412765
|
leonettigiocattoli@pec.it
info@leonettigiocattoli.it
|
Libreria Mancini
|
Via Nuova Poggioreale n. 11
|
081.5534526
|
libreriamancini@pec.it
info@libreriamancini.it
|
Natullo Toys Srl
|
– Via A. Ranieri n. 51
– Corso Garibaldi n. 301
– Via Nazionale n. 52
|
081.19562252
|
natullotoys@pec.sinapsis-srl.net
natullotoys@gmail.com
|
Toys Fate e Folletti Srls
|
Via Pasquale del Torto n. 45
|
081.18891145
|
toysfateefolletti@arubapec.it
toysfateefolletti@libero.it
|
Iocisto
|
Via Domenico Cimarosa n. 20
|
081.5780421
|
iocistolibreria@legalmail.it
|
Il Fuori Orario
|
Via Girolamo Giusso n. 11
|
081.0362912
|
ilfuoriorario@pec.it
|
G. Guerretta Srl
|
Corso Ponticelli n. 23H
|
081.17558972
|
g.guerretta@legalmail.it
|
Raffaello Srl
|
Via Michelangelo n. 80
|
081.5607783
|
raffaellosrl@pec.it
