Natale Village all’A1 Expo

Fioccano le letterine da ogni dove per Babbo Natale, indirizzate a Viale delle Industrie 10 – San Marco Evangelista (CE).

Da venerdì 6 a domenica 22 dicembre 2024 per tutti i weekend, al Polo Fieristico A1Expò di Caserta Sud, torna Natale Village, il villaggio di Babbo Natale che aprirà i cancelli da venerdì alle 15:00 fino alle 22:00 e sabato e domenica dalle 10:00 alle 22:00. Natale Village negli anni è diventato una tappa irrinunciabile per gli amanti delle festività, un luogo magico sia per grandi ma soprattutto per piccini, con tanti giochi e attrazioni a tema natalizio, pronto ad accogliere migliaia di visitatori.

Una terza edizione rivoluzionaria rispetto alle precedenti che vede l’innesto di tante nuove scenografie, spettacoli, luminarie, selfie set, teatro dei pupi napoletani, banda musicale natalizia e artisti di strada.

Resta immutato il protagonista principale dell’evento, Babbo Natale, quello unico e vero, che in questi giorni è tornato in possesso della sua casa nel quartiere fieristico di San Marco Evangelista, accompagnato dai suoi fedeli elfi e da tanti nuovi personaggi che animeranno la kermesse natalizia.

“Natale Village è l’evento che ci fa tornare tutti bambini – sottolinea il Presidente del Polo Fieristico A1Expò, dott. Antimo Caturano – ed anche quest’anno ci saranno tante sorprese che abbiamo preparato per i nostri ospiti, soprattutto per i più piccoli perché è un evento cucito su misura per i piccini. Il nostro Villaggio di Babbo Natale è alla portata di tutti, perché l’ingresso gratuito permette ai nostri visitatori di accedere agli spettacoli, ai mercatini di Natale e di poter ammirare le nostre luminare. Penso che questo aspetto sia fondamentale perché permetterà di far valere lo spirito natalizio con un attenzione verso tutti.”

“Rieccoci al Natale Village – gli fa eco proprio lui, Babbo Natale in persona – l’evento che prepariamo per un anno intero. Anche per questa edizione vedrò migliaia di bambini e ascolterò le loro richieste. Il Natale è il periodo più magico dell’anno, dove la malinconia fa il contraltare con la felicità. Noi vi aspettiamo per rievocare tutte le emozioni più belle per condividerle insieme”.