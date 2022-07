National Highland Festival, dal 29 al 31 luglio in Azerbaijan.

Si svolgerà dal 29 al 31 luglio 2022 in Azerbaijan, nella regione di Goygol, a 1.600 metri di altitudine, il NATIONAL HIGHLAND FESTIVAL organizzato dalla Foundation for History and Culture “Javed Khan” col supporto dei Ministeri dell’Agricoltura, Turismo e Sport della Repubblica dell’Azerbaijan e dell’UNDP (United Nations Development Programme). Ideato nella modalità di un Folk Festival da Muzadil Hasanov, Vicepresidente della Fondazione, l’evento vuole promuovere e preservare le antiche tradizioni culturali, nomadico pastorali, dell’importante paese europeo caucasico.

In questo Festival le millenarie tradizioni saranno, infatti, protagoniste attraverso una serie di eventi nei settori dello Sport, Arte, Musica, Cultura e Gastronomia. www.myf.az QqqQuesto Festival vuole essere anche un luogo di incontro e confronto all’insegna della Pace e dell’Amicizia. Alla sua prima edizione del 2019 hanno partecipato ben 50 mila persone e 200 esperti da vari paesi del mondo.

Tra gli esperti internazionali quest’anno sarà presente anche l’Italia, con l’avvocato Vittorio Giorgi di Caserta, presidente della Federazione Italiana Kurash e Lotte Tradizionale (FIKULT), che lo scorso marzo aveva partecipato come relatore a Baku al 5° Ethnosport Forum, un grande evento incentrato sul rilancio degli Sport Tradizionali, organizzato dalla World Ethnosport Confederation, con sede ad Istanbul. L’interesse per la tutela e la valorizzazione delle antiche tradizioni culturali dei Popoli sta destando sempre più attenzione a livello internazionale.