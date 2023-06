Nave scuola Palinuro della Marina Militare ormeggiata a Napoli e visitabile al pubblico.

La nave Scuola Palinuro sarà nel porto partenopeo da oggi fino al 12 giugno in occasione delle celebrazioni dei 190 anni di attività formative dell’Istituto Scolastico Superiore “Francesco Caracciolo – Giovanni da Procida”.

Il veliero sarà aperto alle visite a favore della popolazione domani, 9 giugno, dalle 15.00 alle 19.00.

Durante la sosta imbarcheranno per il loro “battesimo del mare” gli studenti del primo corso della Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” di Venezia, che saranno i protagonisti della 59ª Campagna d’Istruzione. Per il prossimo mese, infatti, i liceali avranno modo di immergersi nella vita di bordo per svolgere attività marinaresche, formarsi professionalmente ed accrescere le loro conoscenze sulla cultura e il rispetto del mare.

Quest’anno su Nave Palinuro è issata la bandiera dell’Associazione Marevivo, di cui è Ambasciatrice, durante tutte le tappe della campagna sarà possibile visitare la mostra itinerante dal titolo “OnlyOne: One Planet, One Ocean, OneHealth”.