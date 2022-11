Navigare, gli organizzatori, nessuna polemica con il Circolo Posillipo.

In riferimento al comunicato stampa diffuso il 4 novembre u.s., per la presentazione della manifestazione organizzata dall’Associazione Filiera Italiana della Nautica, con titolo ..Navigare: il Salone Nautico Internazionale di Napoli al molo Luise di Mergellina dal 12 al 20 novembre.., si precisa che le motivazioni dettate dallo spostamento della sede dell’evento, dal Circolo Nautico Posillipo al Molo Luise del porto turistico di Mergellina, sono esclusivamente dettata dalle necessità di sviluppo ed ampliamento del Salone Nautico Internazionale di Napoli.

Le motivazioni indicate nel comunicato diffuso – del 4 novembre 2022 -, che hanno indotto AFINA a cambiare sede, sono strettamente legate a valutazioni gestionali proiettate al miglioramento dell’offerta espositiva destinata a cantieri e brand della filiera della nautica. Nessun riferimento indicato nel testo diffuso intende far riferimento al Circolo Posillipo, e sua gestione, che per anni ha accolto ed ospitato l’evento in oggetto.

In particolare il passaggio del testo del comunicato: “… la darsena posillipina che versa in condizioni precarie, con un molo ristretto, e soprattutto con una gestione interna non adeguata per l’esecutività di un evento di caratura internazionale…” fa riferimento ad una valutazione dell’organizzazione Afina che gestisce l’evento. La precarietà del molo è considerata tale perché non può accogliere, per numero e misure delle imbarcazioni, le attuali richieste dei partecipanti. Mentre la gestione interna, appunto riferita all’organizzatore dell’evento e non al circolo Posillipo, constata esclusivamente l’impossibilità di poter ospitare i propri clienti in una location che non ha possibilità di ricevimento né in spazi di intrattenimento, per sedute e accoglienza, né in spazi di gestione, ristoranti o servizi di primaria necessità, riservati, ai soli soci del sodalizio.

NAVIGARE:

Luogo: Napoli, Mergellina al Molo Luise

Date: 12 – 20 novembre 2022

Orari: sabato e domenica 10.30 – 17.30 / lunedì – venerdì: 12.30 – 17.30

Accesso libero e gratuito

Sito: www.afina.it