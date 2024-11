Neanche un fiore, lunedì 25 a Torre del Greco

- pubblicità -

25 Novembre 2024, ore 20 nell’incantevole cornice della Vela Beach Club di Torre del Greco, si terrà l’evento di presentazione del progetto in rete “Neanche con un fiore”, organizzato dal Rotary eClub Due Golfi, presidente Serena Paladino, insieme al Rotary Club Torre Del Greco Comuni Vesuviani, Presidente Pasquale Abbruzzese, Rotary Club Torre Annunziata Oplonti, Presidente Tina Manfredini, Rotary Club Bosco-Trecase-Reale, Presidente Giovanni Manzo, Rotary Club Maddaloni Valle di Suessola, presidente Francesco Madonna, alla Commissione Distrettuale contro la Violenza di Genere, Presidente Antonella Sica, del Distretto Rotary 2101, al Governatore Antonio Brando, ad associazioni di categoria (Comitato Pari Opportunità di Torre Annunziata, Osservatorio Violenza e Suicidio Regione Campania, FederKravmaga Difesa Personale Regione Campania) a scuole del territorio aderenti (Liceo Don Gnocchi di Maddaloni, Liceo Scientifico Francesco Severi di Castellammare e Istituto Comprensivo Siani-Alighieri di Marigliano)

Il fenomeno al centro della serata sta assumendo dimensioni preoccupanti: secondo i dati Istat alla data odierna, relativamente all’anno 2024, sono stati registrati 266 omicidi, con 97 vittime donne, di cui 83 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 51 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner. A questi dati si aggiungono recenti fatti di cronaca anche per quanto riguarda la violenza tra giovanissimi: sono tre i ragazzi uccisi solo a Napoli nelle ultime tre settimane, vittime di violenza per motivi futili da parte di altri coetanei.

Comune denominatore? Entrambe le tipologie di violenza si fondano su dinamiche di asimmetria relazionale: il potere sull’altro che può attivare un vortice di violenza capace di generare un pericoloso loop dove o si vince o si perde sull’altro, senza nessuno spazio per accogliere, dialogare e rispettarsi a vicenda ognuno nelle proprie diversità. Di fronte a questi dati allarmanti, si necessita la messa in atto di azioni ad alto impatto capaci di mobilitare una forza sempre più crescente di persone, un esercito armato di competenze, di azioni concrete, di solidarietà e sussidiarietà orizzontale, un argine compatto per contrastare questo fenomeno sempre più dilagante.

La serata, moderata da Letizia Servillo, Psicologa Psicoterapeuta, prevedrà il susseguirsi di interventi di esperti del settore: Amalia Rodontini, Psicologa, Psicoterapeuta, già Docente Università degli Studi Luigi Vanvitelli; Ferdinando di Sarno, Istruttore Tecniche di Autodifesa Personale, coordinatore Regione Campania Federkravmag; Marika Donnarumma, membro direttivo Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata Fedele Salvatore, Coordinatore Nazionale Progetto RE.S.P.I.R.O (Reti di Sostegno per Percorsi di Inclusione e Resilienza con gli Orfani Speciali) Marianna Trojano, Psicologa Psicoterapeuta, Osservatorio Violenza e Suicidio Regione Campania

Infine, sarà soprattutto l’occasione per rinforzare la rete e presentare le attività programmate dal 25 Novembre 2024 all’8 Marzo 2025, due date simbolicamente significative, dalle quali ripartire andando oltre qualsiasi intervento puramente celebrativo per diventare normale quotidianità: 1. Interventi nelle scuole aderenti con esperti; 2. Corso Autodifesa Personale gratuito; 3. Partecipazione al Concorso Nazionale promosso della Commissione Distrettuale Etica e Cultura sulla tematica della violenza; 4. Piantine di sensibilizzazione per dare voce agli invisibili, gli Orfani speciali, segno e simbolo di legami significativi che necessitano di cura e attenzioni “Perché l’amore non lo strappi, ma te ne prendi cura giorno dopo giorno” Per maggiori informazioni e per prenotazioni alla serata occorre inquadrare il QR CODE presente sulla locandina: tutti coloro che sono interessati possono aderire e ppartecipare.

Link per prenotazione obbligatoria https://docs.google.com/forms/d/1EryDe_ZIvarEcom9CV27Dvlh9oVDCIqsj4i0By8TYbI/viewform?edit_requested=true&sfnsn=scwspwa