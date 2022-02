Nei The Space Cinema Arrivano i film ‘Da Non Perdere’. L’invito al pubblico del circuito: “fidati, te li consigliamo noi”.

“Li abbiamo visti, li abbiamo amati, e siamo sicuri che piaceranno anche a te. Ti suggeriamo il meglio della programmazione: grandi film italiani e internazionali. I più premiati, i più attesi, ma anche i titoli che non ti aspetti. Ecco i film da vedere assolutamente. Puoi fidarti, è un consiglio di The Space Cinema!” The Space Cinema si rivolge a tutti gli appassionati del grande cinema per presentare un nuovo progetto: una selezione tra i titoli più interessanti del momento, quei film che sono assolutamente ‘Da Non Perdere’ e che probabilmente diventeranno dei veri cult.

L’obiettivo è coinvolgere maggiormente il pubblico su quei titoli che trovano solitamente meno spazio di un blockbuster, ma che di certo sono dei veri gioielli imperdibili. Dal prossimo 17 febbraio, The Space celebra l’esperienza del grande schermo come un luogo unico in cui viaggiare ed immergersi nelle grandi storie.

Il primo titolo consigliato dal circuito è “Ennio”, in uscita giovedì 17 febbraio e diretto da Giuseppe Tornatore. La vita del compositore Ennio Morricone, universalmente riconosciuto sia nel panorama musicale che cinematografico. A delineare il ritratto del Maestro, testimonianze di artisti e registi che hanno lavorato con lui: dagli italiani Sergio Leone, Bernardo Bertolucci, Vittorio Taviani, Nicola Piovani e Carlo Verdone, fino ai colleghi d’oltreoceano, come Clint Eastwood, Hans Zimmer, Oliver Stone, Quentin Tarantino e Bruce Springsteen.

Il secondo film ‘Da Non Perdere’ è di Kenneth Branagh “Belfast”, in uscita il prossimo 24 febbraio. Presentato con successo al pubblico e critica alla Festa del Cinema di Roma e candidato a sette premi Oscar, “Belfast” è un omaggio di Kenneth Branagh (in questi giorni in sala come attore e regista di Assassinio sul Nilo) alla propria infanzia e alla forza d’animo della città irlandese scossa dalle lotte intestine che infiammarono la fine degli anni ‘60.

The Space Cinema proporrà al pubblico una selezione di titoli, in programmazione in tutti i cinema del circuito. Per conoscere i film ‘Da Non Perdere’ basta visitare la sezione dedicata sul sito The Space Cinema al link: https://www.thespacecinema.it/iniziative/film-da-non-perdere