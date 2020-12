New Life, il brano di Vincenzo Sorrentino raggiunge quota 200.000 ascolti su Spotify.

Una nuova vita, quella che arriverà quando usciremo dal tunnel di questo periodo, ma anche quella che si preannuncia con l’arrivo del prossimo anno. New life, il nuovo brano di Vincenzo Sorrentino, direttore d’orchestra e pianista napoletano proiettato verso orizzonti internazionali, scala le classifiche di gradimento sulle piattaforme social e raggiunge quota duecentomila su Spotify. Virtuosismi sulla tastiera di un pianoforte, per un talento che si è svelato già da piccolo, guidato dal suo orecchio assoluto. A 6 anni le sua dita incontrano il primo pianoforte, ed a 9 anni entra nel Regio conservatorio partenopeo San Pietro a Maiella.

Da allora la sua carriera di talentuoso studente prima e compositore in erba poi, ha avuto un’escalation, costellata di opere inedite, concerti in giro per il mondo, e premi a numerosi concorsi. Realizza le colonne sonore di film e programmi e serie tv: “Din Don”, con Maurizio Battista ed Enzo Salvi; “Fausto & Furio”, “L’amica geniale” per cui compone ed esegue le musiche dell’ottavo episodio, sono solo alcuni lavori che hanno la firma creativa del musicista, collaboratore a tutto tondo di Rai, Mediaset e Sky. Un disco “Tribattito”, e alcuni singoli come Flashback, Sorrentino ha all’attivo la direzione musicale della trasmissione Tra sogno e realtà. Un banco di prova impegnativo composto da 23 puntate e 700 artisti provenienti da tutta Italia. Successivamente è direttore artistico di IBand, primo talent per gruppi musicali. Numerose le sue performance live, non ultima quella in cui sarà protagonista sul palco dello show nei teatri con Jimmy Sax & Orchestra, in arrivo nel 2021, in cui sarà sua la direzione d’orchestra e la visione artistica del sassofonista più famoso al mondo. Come pianista, il suo stile fonde la musica classica, “madre di tutta la musica” come afferma lui stesso, a Renato Carosone, per richiamare l’Argentina di Astor Piazzolla e il tango.

Il 15 dicembre è uscito in world wide “New Life”, un tema in cui la magia del pianoforte ed il groove creano un tumulto di emozioni, un crescendo perfetto per il prossimo progetto cinematografico, vibrazioni uniche che caratterizzeranno la nostra nuova vita.