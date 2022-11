Next City, LeoPapp espone al The Spark Hub da sabato 5.

Leonardo Pappone, in arte LeoPapp, senza dubbio e un epigone del secondo Novecento italiano, dalla stagione del costruttivismo alla re-interpretazione degli spazi metropolitani. Ed è proprio questo l’ambito in cui Pappone ha raccolto e continua a raccogliere maggiori consensi e riconoscimenti.

L’artista in questa mostra a Napoli, un ciclo di visioni urbane dal titolo Next City che, come sottolinea il curatore Giovanni Mangiacapra ” Leonardo Pappone si ricollega nei suoi lavori alla storia del paesaggio urbano, incipit a tutti non sfugge l’insieme della città. Attraverso il suo segno urbano, i suoi colori ci fa vivere le sue emozioni che ci appartengono.

Pappone non si sottrae anche ad una denuncia forte di questo sviluppo frenetico, post moderno, ci fa vedere e vivere un suo disagio.

La sua pittura ci offre positive emozioni attraverso i suoi colori che ritroviamo sulle sue tele ora forti e dolci per regalarci continue suggestioni della città .

