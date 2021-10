Next generation culture: al MANN, la presentazione del dodicesimo rapporto dell’Associazione Civita mercoledì 3.

Musei sempre più digitali. E tecnologie che aprono nuovi sentieri della comunicazione. In coerenza con i propri asset strategici, mercoledì 3 novembre (ore 11) il MANN ospiterà la presentazione del Dodicesimo Rapporto dell’Associazione Civita, NEXT GENERATION CULTURE. TECNOLOGIE DIGITALI E LINGUAGGI IMMERSIVI PER NUOVI PUBBLICI DELLA CULTURA. L’evento, che si svolgerà nell’Auditorium del Museo, sarà trasmesso in diretta su Zoom e Facebook.



Il Rapporto, pubblicato da Marsilio Editori e realizzato grazie al sostegno di IGT, nasce dall’analisi coordinata dal Centro Studi dell’Associazione Civita e condotta in collaborazione con ICOM Italia. Scopo del volume è divulgare l’indagine sulle relazioni tra settore culturale e tecnologie digitali. Lo studio, su molteplici livelli, indaga il punto di vista dei musei, dei pubblici e delle imprese. Le istituzioni museali, infatti, si sono dovute adeguare allo scenario imposto dalla pandemia, adottando strategie di innovazione digitale e ampliando l’accessibilità online delle proprie collezioni; i pubblici, ancora, hanno seguito nuove modalità di fruizione culturale; le imprese, infine, hanno contribuito attivamente al processo di digital transformation, fornendo soluzioni tecnologiche avanzate.



Non ci si ferma qui: la sfida è elaborare proposte e progetti originali, capaci di ampliare ancora l’audience museale.

L’incontro sarà anche un’occasione di riflessione sulle nuove professionalità emergenti in ambito culturale, sul ruolo svolto dai giovani impegnati nella mission del PNRR e sulle relazioni tra persone e luoghi della cultura.

Dopo i saluti di Paolo Giulierini (Direttore MANN), interverranno Adele Maresca Compagna (Presidente di ICOM Italia), Alfredo Valeri (Responsabile Ricerca Centro Studi Associazione Civita), Ludovico Solima (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”), Claudio Calveri (Digital Strategist DeRev), Rosanna Romano (Direttore Generale politiche culturali e turismo della Regione Campania), Paola Villani (Università Suor Orsola Benincasa), Giusy Sica (founder think thank Re-generation Youth), Gabriele Granato (Presidente Associazione Fare Digitale) e Giuseppe Ariano (Direttore Comunicazione Scabec Spa). Simonetta Giordani (Segretario Generale Associazione Civita) modererà il dibattito.