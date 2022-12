Next Generation (NA), evento conclusivo questa sera al Common Ground.

Con questa azione di comunicazione l’Assessorato ai Giovani ed al Lavoro del Comune di Napoli ha avviato una campagna di consapevolezza volta ad avvicinare l’amministrazione comunale alle reali esigenze dei giovani di Napoli nella convinzione che troppe volte le istituzioni non riescono ad intercettare tensioni, sogni e desiderata delle giovani generazioni. Il format ha attraversato diversi media digitali e non, compreso il tessuto urbano e, per ora, è cominciato con una serie di interviste a giovani influencer su Twitch e in diretta streaming sugli altri social network e sulle pagine de La Repubblica.

L’intervistatrice d’eccezione è stata l’Assessore Chiara Marciani che ha discusso con Egidio Cerrone, Mattia Barbarossa, Sara Penelope Robin e Sabrina Efionay su cosa si aspettano che sia la Napoli del futuro. Questa prima fase del progetto si concluderà con una festa finale fatta CON i giovani e non PER i giovani. In apertura verranno raccontati i risultati raggiunti durante le 5 settimane di campagna; in questa sede verrà consegnato un riconoscimento a tutti gli influencer che sono stati coinvolti e a tre ospiti d’eccezione: Artem, Antonio Orefice e Maria Esposito.

I giovani attori sono protagonisti della serie evento Mare Fuori che, ormai giunta alla terza stagione, contribuisce a restituire una narrazione positiva della città di Napoli, dove la speranza non muore mai. A seguito ci sarà un concerto di Ghemon e Napoleone per concludere la serata con un DJ Set finale per fare festa tutti insieme. L’evento gode del Patrocinio di Rai Campania.

È prevista la presenza del Sindaco Gaetano Manfredi