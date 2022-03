Nicholas Tolosa nella collezione del Mav di Ercolano.

Entra a far parte della collezione del MAV di Ercolano un’opera dell’artista Nicholas Tolosa, che rivisita in chiave pittorica i famosi calchi di Pompei. Il dipinto, che misura 100x100cm, dal titolo “79 d.C. #8”, sarà collocato in modo permanente all’interno degli spazi museali.

La pittura dell’artista è silenziosa ma di consistenza formosa. Il segno concreto diventa agli occhi dello spettatore linguaggio non più da interpretare e tradurre, ma semplicemente da leggere in maniera immediata. Quei calchi in gesso, che oggi rappresentano una testimonianza storica importante, ritornano nei lavori in mostra carichi di nuovi stimoli espressivi. Diventano “documento” ma anche il racconto di tante storie, l’una diversa dalle altre, la pittura di Nicholas Tolosa restituisce questa dignità umana, che viene raccontata come sospesa, avvolta in una superficie tumultuosa dove i corpi “pietrificati” diventano leggeri, quasi eterei, segnati da tocchi di colore che diventano delle “impronte” di vita. (Roberto Sottile)