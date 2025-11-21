No alla violenza sulle donne, martedì 25 a La Reggia Designer Outlet

- pubblicità -

Martedì 25 Novembre a La Reggia Designer Outlet un’installazione per dire NO alla violenza contro le donne e riflettere sul significato dell’amore nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La giornata vedrà il supporto delle volontarie di Soroptimist club di Caserta

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, martedì 25 Novembre La Reggia Designer Outlet di Marcianise rinnova il proprio impegno nella promozione di valori di rispetto, inclusione e solidarietà, con una nuova iniziativa.

Dal 25 Novembre e fino al 10 Dicembre negli spazi dell’outlet campano del gruppo McArthurGlen, sarà allestita “Specchi di Libertà”, un’installazione che ha lo scopo di sensibilizzare gli ospiti del centro attraverso grandi specchi presenti nei due ingressi. Sulle superfici riflettenti appariranno frasi semplici ma potenti — “Se ti controlla, non è amore”, “Se ti umilia, non è amore”, “Se ti toglie la libertà, non è amore” — che invitano chi guarda a una riflessione personale: lo specchio diventa così metafora di consapevolezza e di scelta, perché solo riconoscendo i segni della violenza si può interromperla. Gli specchi rimandano al numero antiviolenza 1522.

L’interesse a sensibilizzare sul tema della violenza non è nuovo per l’Outlet di Marcianise e per il gruppo di cui fa parte. A Marzo di quest’anno l’Outlet ha sottoscritto un protocollo di intesa con la Cooperativa Eva, impegnata da decenni sul territorio della provincia di Caserta e non solo, ad accogliere le donne vittime di violenza e a sostenerle attraverso numerose iniziative con lo scopo di ottenere inserimento lavorativo e dunque indipendenza economica. In aggiunta a questo, in una data significativa come il 25 Novembre, La Reggia Designer Outlet ospita le volontarie di Soroptimist club di Caserta, che saranno presenti nel centro per raccontare le numerose iniziative di cui sono promotrici.

“Come azienda sentiamo la responsabilità di utilizzare la nostra voce, le nostre risorse e la nostra rete per favorire una cultura del rispetto, dell’ascolto e della prevenzione” – dichiara Federica Faggi, direttrice de La Reggia Designer Outlet. “Sostenere iniziative che contrastano ogni forma di abuso non è solo una scelta etica, ma un dovere verso la comunità e verso le generazioni future. Vogliamo contribuire a costruire luoghi in cui ogni donna possa sentirsi al sicuro, valorizzata e pienamente libera di essere se stessa”.

Soroptimist è un’organizzazione mondiale su base volontaria di donne impegnati in attività professionali o manageriali che promuove l’avanzamento della condizione femminile, la piena realizzazione delle pari opportunità e i diritti umani. Nato negli Usa nel 1921 conta oggi 3000 club diffusi in 120 Paesi per un totale di 66mila socie. All’Unione italiana, che conta 163 club per un totale di 600 socie, aderisce il club di Caserta, nato nel 1965. L’attività del Soroptimist si svolge attraverso progetti nazionali che ogni club declina a seconda delle varie realtà territoriali. Il club casertano ne ha promossi diversi, fra i quali quello di educazione finanziaria, la realizzazione di una palestra nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, e le “Stanze tutte per sé”, dove vengono ascoltate le vittime di violenza, arredate come un salotto di casa per dare a queste donne ambienti confortevoli e rassicuranti nei quali denunciare. In provincia di Caserta, le “Stanze” realizzate sono tre: due nelle caserme dei Carabinieri di Marcianise e Piedimonte Matese, e una in un bene confiscato alla camorra, gestita dalla Questura di Caserta. Il progetto è frutto di un protocollo d’intesa sottoscritto fra la presidente nazionale Soroptimist e il Comandate generale dell’Arma dei Carabinieri e con il Capo della Polizia.

About McArthurGlen

McArthurGlen Group, leader europeo nella proprietà, nello sviluppo e nella gestione di Designer Outlet, è stato fondato in Europa da Kaempfer Partners nel 1993. Pioniere dei Designer Outlet in Europa, McArthurGlen ha da allora sviluppato 635.000 mq di spazi commerciali. Attualmente, l’azienda gestisce 23 designer outlet in 8 paesi: Austria, Canada, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito, con un fatturato totale annuo di circa 6 miliardi di euro. I centri ospitano i marchi di lusso e premium più ricercati, offrendo a quasi 100 milioni di clienti amanti della moda, risparmi tutto l’anno in vivaci ambienti dedicati allo shopping all’aria aperta. Nel 2013, McArthurGlen è diventata una joint venture tra Kaempfer Partners e Simon Property Group Co. (NYSE SPG), leader mondiale nella proprietà di centri commerciali, gastronomici, di intrattenimento e destinazioni a uso misto. Nell’aprile 2023, McArthurGlen ha aperto il suo nuovo centro, il Designer Outlet Paris-Giverny, per servire al meglio gli appassionati di moda a ovest di Parigi.Parte della continua espansione del portafoglio del Gruppo prevede nuove fasi per i centri di Vancouver, West Midlands, Málaga, Roosendaal e Castel Romano.