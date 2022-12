Noche Flamengo en vivo, sabato 3 alla Casa del Mandolino Napoletano con Dominga Andrias.

Nell’ambito della Rassegna Musico Teatrale 2022/23 a cura della Casa del Mandolino Napoletano, nello spirito che anima il progetto, che ha l’ obiettivo di creare collaborazioni, contaminazioni e sinergie con gli Artisti del territorio, abbiamo l’onore e il privilegio di proporre un tipico spettacolo Andaluso con la partecipazione di Dominga Andrias, la maggiore esponente di Flamenco della Campania e non solo.

La Casa del Mandolino Napoletano si trasforma, infatti, in un autentico “tablao” spagnolo attraverso la travolgente energia e bravura di Dominga Andrias, tra le più apprezzate ballerine di Flamenco in Campania, e non solo, vanta numerose partecipazioni a rassegne e festival.

Dal ’97 insegna e tiene corsi di flamenco a Napoli e nelle diverse province della Campania. Ha al suo attivo numerose e prestigiose collaborazioni artistiche, con registi internazionali, nel 2009 Turturro la dirige come presenza flamenca nel film “Passione”. Nel 2010 è la Carmen al Teatro Instabile di Napoli con la regia di Sergio Javier, suo Maestro.

Cura la Direzione Artistica del “Phlegrea Flamenco Festival”, che si tiene al Monte di Procida (Napoli)

Un tipico spettacolo Andaluso che ripercorre le classiche variazioni del Flamenco “Palos”: Alegrias, Tangos, Soléa, Bulerias.

Un evento unico, un’esperienza affascinante, nell’accogliente atmosfera della Casa del Mandolino Napoletano, una splendida serata di Danza, Musica, Canto, Cultura, Tradizione Andalusa

Baile: DOMINGA ANDRIAS Guitarra: ERNESTO BRAVO Cantaora: ROSARILLO Flauta y cajon: ROBERTO NATULLO Con la partecipazione dell’Artista ANNA DELLA RAGIONE (chitarra classica)

NOCHE FLAMENCO EN VIVO Tipico spettacolo Andaluso con DOMINGA ANDRIAS & ROSARILLO, ERNESTO BRAVO, ROBERTO NATULLO, ANNA DELLA RAGIONE Sabato 3 dicembre alle ore 20,00 La Casa del Mandolino Napoletano Piazzetta Museo Filangieri, 247 Napoli

È obbligatoria la prenotazione.

Telefono: 3403334674

3403782113

Contributo per la serata € 12

Si consiglia di interfacciarsi con gli organizzatori per prenotazioni e informazioni.

Direzione artistica: Adolfo Tronco

Pubbliche relazioni: Liliana Mastropaolo