Noi Festival in Piazza Plebiscito

Il Noi Festival e Franklin Graham sono stati accolti a Napoli oggi dal sindaco Gaetano Manfredi al Municipio, il quale ha offerto al Rev. Graham un dono – simbolo di Napoli – come segno d’amicizia.

L’evento gratuito si terrà sabato 14 settembre, alle ore 19:00 in Piazza del Plebiscito.

Il Sindaco Manfredi ha dichiarato: “Con la comunità evangelica di Napoli abbiamo sempre avuto un solido rapporto basato sui principi di fratellanza e solidarietà, ed è molto importante e un onore che la comunità internazionale abbia deciso per la prima volta di venire a Napoli e quindi di scegliere la nostra città per questo grande evento che porta migliaia di persone in Piazza del Plebiscito, confermando l’attrattività della nostra città da molti punti di vista”.

Seduto accanto al sindaco in una sala gremita di pastori, imprenditori e altri membri della comunità, il reverendo Graham ha detto: “Sono davvero entusiasta di avere quest’opportunità e vorrei ringraziare il Sindaco, il suo staff e tutti coloro che hanno lavorato per rendere questo possibile. Il messaggio che predico è davvero semplice: è il messaggio per cui Dio ci ha fatti, ci ha creati e ci ama. Chiunque riponga la propria speranza e fiducia nel Suo Figlio, Gesù Cristo, può avere una relazione con Lui”.

Franklin Graham e la Billy Graham Evangelistic Association stanno collaborando con quasi 350 chiese evangeliche del sud Italia per portare il Noi Festival in Piazza del Plebiscito domani.

Questo sarà il terzo anno consecutivo in cui Franklin Graham predicherà in Italia. Il Noi Festival è arrivato a Milano nel 2022 e a Roma nel 2023. Questi eventi storici hanno visto la partecipazione di un totale di 23.000 persone, le più grandi manifestazioni evangelistiche nella storia moderna d’Italia.

Il Noi Festival Napoli sarà caratterizzato dalla musica dal vivo della cantante cristiana e vincitrice di un Latin Grammy Christine D’Clario e della pluripremiata artista Charity Gayle.