Nomad, arte, architettura e design da giovedì 4 a domenica 7 alla Certosa di San Giacomo a Capri, Italy Sotheby’s partner

Nomad, quattordicesima edizione. La fiera itinerante dedicata al dialogo tra arte, architettura e design, approda per il terzo anno consecutivo a Capri, dal 4 al 7 Luglio 2024 alla Certosa di San Giacomo, il più antico edificio storico dell’isola. Un appuntamento imperdibile per tutti gli addetti ai lavori, appassionati e curiosi del genere, che vedrà la presenza di 9 acclamate gallerie internazionali e 6 progetti speciali firmati da designer all’avanguardia e artisti di talento provenienti da tutto il mondo in un contesto unico nel suo genere.

Con uno sguardo rivolto alla sostenibilità e un’accurata selezione dei partecipanti, Nomad vanta partnership d’eccezione tra cui, anche quest’anno, la presenza di Italy Sotheby’s International Realty, protagonista nel settore immobiliare di lusso, come sponsor di un progetto speciale realizzato dall’architetto Giuliano Andrea dell’Uva e dedicato alla memoria e alle prospettive artistiche dell’isola.

“Anche nel 2024 e a pochi mesi dall’apertura a Napoli del nostro undicesimo ufficio in Italia – commenta Clemente Pignatti Morano, Managing Partner di Italy Sotheby’s International Realty – il forte e crescente interesse immobiliare per Capri ci ha portato a rinnovare la collaborazione con Nomad per valorizzare quello stesso dialogo tra arte, architettura e design per cui, anche le nostre proposte si distinguono. Seguendo il fil rouge che identifica questa manifestazione, anche noi “viaggiamo nel mondo”, alla ricerca di dimore uniche dal respiro internazionale”.

Capri Perspectives – questo il nome del progetto speciale condotto da Italy Sotheby’s International Realty per Nomad 2024 con Giuliano Andrea dell’Uva – propone un suggestivo allestimento ispirato alla storia di Capri. Protagonista, in un piccolo ambiente dai soffitti dipinti, è un tavolo disegnato dall’architetto e realizzato da Forma&Cemento che ospita, come souvenirs di un grand tour contemporaneo, piatti in ceramica con pennellate in bianco e blu che rimandano agli scorci dell’isola e alle creazioni degli artisti di Vietri. A “proteggere” l’allestimento i visitatori troveranno i raffinati tessuti in canapa naturale della collezione Capri disegnata da dell’Uva per Fischbacher 1819.

La creatività di dell’Uva sarà protagonista anche la sera del 6 Luglio per un evento privato organizzato da Italy Sotheby’s International Realty in una proprietà del portfolio caprese: la storica Villa Quattro Colonne, imponente dimora di rara bellezza, costruita nel 1920 per volontà del pittore Goffredo Paolucci Sinibaldi, che regna sovrana sull’isola con una vista mozzafiato sul Golfo dalla celebre Via Tragara, e una facciata che richiama un antico tempio per la presenza di quattro maestose colonne doriche.

Per l’evento, dell’Uva ha infatti immaginato un’installazione sulle terrazze anch’essa in collaborazione con Fischbacher 1819, realizzata con gli splendidi tessuti della capsule collection “Capri”.