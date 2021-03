NonCiFermaNessuno, Luca Abete presenta la settima edizione del tour motivazionale insieme a Banco Alimentare.

Presentazione della settima edizione del tour motivazionale #NonCiFermaNessuno di Luca Abete.

L’inviato di Striscia la Notizia sarà in diretta streaming lunedì 15 marzo dalle ore 15 per presentare tutte le novità legate alla campagna sociale dedicata ai giovani studenti universitari italiani.

Luca Abete presenterà il tour 2021 in un location speciale: un magazzino del Banco Alimentare. Una scelta, quella dell’ideatore del format, non casuale che conferma un gemellaggio giunto al quinto anno. Alcune novità sono state già anticipate in quella che rappresenta una delle novità dell’edizione 2021: il Podcast di #noncifermanessuno con il quale Luca Abete racconta, come in un vero e proprio diario di bordo l’avvicinamento alla partenza del tour. (https://www.spreaker.com/show/noncifermanessuno-il-podcast)

Durante la diretta interverranno i partners che presenteranno le iniziative a favore degli studenti coinvolti.