Note di Stile, musica, moda e solidarietà giovedì 27 a Piano di Sorrento, presenta Veronica Maya

Su un suggestivo costone tufaceo a picco sul mare sopra la Marina di Cassano, in una delle posizioni panoramiche più belle della penisola sorrentina con vista sul golfo di Napoli e il Vesuvio, va in scena l’arte, declinata tra moda, storia e musica.

Giovedì 27 giugno alle 21, uno dei gioielli architettonici del golfo, Villa Fondi De Sangro a Piano di Sorrento, sarà l’esclusiva passerella della terza edizione di Note di Stile, kermesse dedicata alla moda e alla musica d’autore, con il patrocinio morale di Regione Campania, Città di Piano di Sorrento, Mic e MusAPS, ideata e diretta da Luana Ferraioli, già organizzatrice di grandi eventi come il Premio Sinfonie d’Autore con la sua Associazione culturale Lune Crescenti. Conduce Veronica Maya.

«Quando ho ideato questo appuntamento ho pensato a qualcosa di unico, che nel periodo estivo potesse richiamare sullo stesso palco i grandi nomi della moda, dell’arte, della cultura e della musica, personalità che, con tenacia e genialità hanno costruito la propria cifra stilistica raggiungendo il successo, ma anche figure illustri che con i loro ruoli istituzionali contribuiscono alla salvaguardia e alla conservazione di luoghi magici e storici. Il tutto con una mano sempre tesa alla solidarietà», dice Luana Ferraioli.

«Note di Stile rappresenta un appuntamento di assoluta qualità e che si inserisce al meglio nell’ampia carrellata di eventi estivi che si svolgono nella nostra città. Siamo felici di ospitare questa serata nel nostro gioiello di famiglia che è Villa Fondi», aggiunge il Vicesindaco di Piano di Sorrento, delegato a Cultura e Spettacolo, Giovanni Iaccarino.

LA MODA La manifestazione prevede un momento dedicato all’haute couture con la collezione primavera/estate dello stilista Luigi Auletta, fondatore della Maison Impero Couture, un’eccellenza italiana nel mercato nazionale della moda cerimonia. In occasione di Note di Stile Auletta presenterà in anteprima la sua Collezione 18 Celebrity, dedicata alle neo maggiorenni.

A seguire, la collezione Via Monte Napoleone 8 by Giusari. Lo stilista e creatore del marchio, partito con una sartoria, oggi vanta un successo internazionale. Quello che riesce a tradurre in stoffa è puro design made in Italy, in cui qualità, ricerca, dettagli e stile s’intrecciano alla perfezione.

Infine, in passerella, ci sarà anche il momento firmato Luisa Positano, fiore all’occhiello dell’arte sartoriale campana apprezzata in tutto il mondo. Sfilano abiti in cotone, lino e pizzo: tessuti naturali, ricamati a mano e ispirati al mare, indossati anche da tante celebrity, tra cui Liz Taylor e Romina Power.

LA MUSICA A cantare l’amore libero e anticonformista ci penserà Sthepani Ojemba, in arte Ste, cantautrice napoletana di origine nigeriane che negli ultimi tempi sta spopolando sui social, arrivando in breve tempo ad oltre sette milioni di visualizzazioni su You Tube. Voce graffiante, appena 25enne, si ispira a Mina e Pino Daniele: la sua storia è un inno alla vita.

Note di lirica invece con Martina Bortolotti, soprano lirico di fama internazionale, ambasciatrice e vincitrice del Premio Internazionale “Books of Piece 2023” nella categoria “Arte e Cultura” a Roma presso la sede del Parlamento Europeo.

L’ARTE Le splendide sale neoclassiche di Villa Fondi De Sangro ospitano, dalla fine degli anni novanta, il Museo Archeologico Territoriale intitolato all’archeologo e studioso Georges Vallet, allestito a cura della Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta d’intesa con il Comune di Piano di Sorrento. Piccolo ma importante, il museo espone i reperti delle civiltà greca, etrusca, romana e preromana, rinvenuti in Penisola Sorrentina, raccontando il ricco passato della zona. Spettacolare anche il parco, ricco di essenze mediterranee e tropicali a strapiombo sulla marina di Cassano e sull’intera baia di Sorrento.

La serata sarà anche l’occasione per un secondo accenno all’arte, grazie ai contributi video di una Mostra tutta partenopea che ha riscosso notevole successo nella sua prima tappa a Barcellona “Pompei e l’ultimo gladiatore”, in collaborazione con il Mann. Il direttore artistico Roberto Pantè racconterà di questi oltre cento reperti provenienti dal Museo Archeologico di Napoli accompagnati da exhibit multimediali in un percorso fortemente rappresentativo dell’Antica Roma che termina con un’esperienza nel Metaverso.

Note di Stile supporta Trame Africane, l’Ente filantropico che da più di 20 anni opera in continente Africano, in particolare in Kenya, per fornire alle popolazioni del luogo un sostegno concreto, finalizzato al miglioramento delle loro condizioni di vita tramite la creazione di reali possibilità di sviluppo ed auto sostentamento. Educazione sanitaria, istruzione, formazione professionale, lavoro ed infrastrutture: gli strumenti attraverso i quali l’associazione, con il Machaka Project, garantisce opportunità di riscatto. Tanti i traguardi raggiunti, le vite salvate, i sogni realizzati: la serata sarà anche l’occasione per condividere tutto questo. Trame Africane sarà presente infatti nella figura del suo responsabile Pasquale Coppola e di alcuni volontari.

INFO UTILI L’ingresso è gratuito. Tutti i dettagli sull’evento al sito www.notedistile.com.