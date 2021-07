Notte Europea dei Musei, aperture a 1€.

Sabato 3 luglio torna la Notte Europea dei Musei, l’iniziativa organizzata dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, promossa in Italia dal Ministero della Cultura tramite la Direzione Generale Musei.

Giunta quest’anno alla diciassettesima edizione, la Notte Europea dei Musei prevede l’apertura straordinaria serale di musei e luoghi della cultura al costo simbolico di 1 euro, eccetto le gratuità previste per legge, per offrire un’opportunità di rilancio e di promozione delle attività degli Istituti previste durante tutta la stagione estiva.

La Direzione regionale Musei Campania partecipa alla manifestazione con aperture straordinarie e un fitto programma di eventi e iniziative nei musei della rete regionale, organizzati nel pieno rispetto delle vigenti normative anti-Covid per evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale.

Visite guidate, mostre e nuove esposizioni, performance artistiche, spettacoli, concerti e attività didattiche per i più piccoli sul tema “La classe, l’oeuvre!”, saranno l’occasione per tornare a vivere i musei e il patrimonio culturale dei nostri territori anche di sera, con un orario eccezionalmente prolungato, e partecipare in sicurezza alle iniziative organizzate insieme a enti e associazioni del territorio per festeggiare di nuovo in presenza la notte dedicata ai musei d’Europa.

Tutte le iniziative, con informazioni per la visita e la partecipazione agli eventi, sono disponibili nella sezione dedicata alla Notte Europea dei Musei del sito MiC (cultura.gov), sul sito istituzionale della Direzione regionale Musei Campania (musei.campania.beniculturali.it) e sui canali social dei musei.