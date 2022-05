Notte Europea dei Musei, gli appuntamenti a Capodimonte sabato 14.

Sabato 14 maggio 2022, torna l’appuntamento con la “Notte Europea dei Musei”, giunta quest’anno alla sua diciottesima edizione. L’iniziativa si svolge in contemporanea in tutta Europa e beneficia del patrocinio del Consiglio d’Europa, dell’Unesco e dell’ICOM, con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea attraverso l’apertura serale straordinaria e l’ingresso dei principali musei, complessi monumentali, parchi e siti archeologici statali al costo simbolico di un euro.

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte aderisce con l’apertura straordinaria delle sue sale fino alle 22.30 al costo simbolico di 1 euro (eccetto le gratuità previste per legge) a partire dalle ore 19.30 (ultimo ingresso alle ore 21.30). Un’occasione imperdibile per visitare le collezioni e le due mostre in corso: Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli (fino al 7 gennaio 2023) e Cecily Brown. The Triumph of Death (prorogata al 30 settembre 2022) inserita nel ciclo di mostre focus “L’Opera si racconta”.

Per l’occasione, le Nuvole-Servizi educativi del Museo e Real Bosco di Capodimonte propongono per sabato 14 maggio alle ore 20.00 “Capodimonte nello specchio del Grand Tour”, una inedita visita guidata alla scoperta dei “paesaggi” dei vedutisti europei del ‘700. Compagni di viaggio privilegiati saranno pittori come Lorrain, Vernet, Hackert con i loro capolavori. Insieme ai raffinati decori del prestigioso Servizio di porcellane Reale offriranno ai visitatori uno sguardo “nuovo” sulle magnificenze del periodo classico, quali tappe di un vero Grand Tour a Capodimonte. Costo 7 euro a persona prenotabile sul sito Coopculture o con biglietto acquistabile in sede.

Il pubblico è invitato a condividere le emozioni della visita sugli account ufficiali del Museo e Real Bosco di Capodimonte utilizzando gli hashtag #museitaliani #nuitdesmusees #nottedeimusei:

