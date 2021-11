Nozze in Fiera, il secondo weekend.

Archiviata l’apertura di Nozze in Fiera dello scorso fine settimana con la presenza di Elisabetta Gregoraci e la sfilata del brand Notaro, il Polo Fieristico A1Expò è pronto a riaprire i cancelli all’amore con un’intensa tre giorni.

Si riparte, dunque, venerdì alle ore 17.00 con l’apertura degli stand e si proseguirà con seminari e workshop degli espositori che, attraverso la loro professionalità ed esperienza, metteranno a disposizione delle coppie i giusti consigli per le loro nozze in base alle rispettive esigenze.

Per i buongustai, l’area Show Cooking e Cake Design sarà sempre in movimento con le dimostrazioni dell’Associazione Chef Casertani, pronti a sfornare prelibatezze e nuove tendenze culinarie da proporre ai futuri sposi, da integrare al menù, banchetto nunziale e Sweet Table.

Sarà anche un weekend di alta moda; alle ore 20.00, infatti, ci sarà la sfilata organizzata da A.D. Italian Management che si concluderà con il concerto di Rosario Miraggio.

Ma la sala sfilata dell’A1Expò sarà impegnata per tutti e 3 i giorni con la sfilata di De Vitto, raffinata boutique di Aversa, in collaborazione con la Mondo Vip Agency, in programma sabato alle ore 20.00. L’attesissimo defilé di abiti da sposi dell’atelier Formichella è previsto per domenica alle 20.00 che sfilerà in passerella mettendo in luce le ultime tendenze della moda wedding ed i grandi classici degli abiti nunziali.

“Stiamo preparando al meglio questo evento – afferma Giannicola Formichella, titolare dell’omonimo Atelier – per rendere l’omaggio che merita Nozze in Fiera. E lo vogliamo fare mettendo sotto le luci della ribalta quella che è l’essenza della manifestazione, ossia la coppia di sposi. Dalle nuove tendenze ai grandi classici vintage, porteremo in passerella tutta la nostra passione ed esperienza”.