Nunziatella, il giuramento degli allievi

Gli allievi della Scuola Militare Nunziatella appartenenti al 238° corso, intitolato alla Medaglia d’Oro al Valor Militare Tenente Colonnello Alberto Bechi Luserna (ex allievo 1919-1921), hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana.
La cerimonia si è svolta alla presenza del sottosegretario per la Difesa, Isabella Rauti, del capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello, del comandante per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito, generale di Corpo d’Armata Antonello Vespaziani e di numerose autorità civili, religiose locali e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.
Al termine dell’allocuzione del colonnello Alberto Valent, comandante della Scuola e al cospetto della Bandiera d’Istituto, gli allievi hanno risposto emozionati e all’unisono con un convinto e fragoroso “Lo giuro!” alla consueta formula di rito. Il sottosegretario di Stato per la Difesa, rivolgendosi ai giovani allievi, ha sottolineato: “Oggi è il vostro battesimo militare, è leggiamo sui vostri volti il futuro delle Forze Armate e dell’Italia ed una consapevolezza già matura. Il vostro grido di Giuramento ha scosso questa piazza e le nostre coscienze; abbiamo condiviso questo atto di coraggio e l’assunzione di un impegno con voi stessi, con la Difesa e le Istituzioni. Oggi, nello scenario mondiale segnato da minacce ibride e da instabilità, questo Istituto tra i più antichi al mondo, svolge ulteriori compiti; prepara alle sfide tecnologiche, vi addestra ad affrontare la complessità, armandovi dei valori della tradizione”.
Al termine della cerimonia, i paracadutisti dell’Esercito Italiano sono atterrati in Piazza del Plebiscito, tra la gioia ed emozione di tutti i presenti, sventolando il Tricolore nel cielo di Napoli.
Durante il fine settimana della cerimonia, l’Esercito ha anche allestito il “Villaggio Esercito”, uno spazio espositivo di oltre 17.000 mq presso il lungomare Caracciolo e la rotonda “Diaz”, per dare l’opportunità ai cittadini di vedere di persona le novità tecnologiche, l’addestramento e le possibilità professionali offerte dal mondo militare.
