Nuova boutique a Napoli per Montblanc in Via dei Mille.

Montblanc si trasferisce in una nuova location nel cuore della città che ospiterà le collezioni della Maison interpretando attraverso nuovi codici di design l’identità e il DNA del brand.

La Maison leader nel luxury business lifestyle rinnova la propria presenza a Napoli trasferendo la storica boutique in una nuova location in Via Dei Mille 21/23 e presentando un innovativo concept espositivo.

Il nuovo spazio retail, organizzato su una superficie di 40 mq, è stato progettato in armonia con il contesto storico che lo circonda, reinterpretando in modo inedito i codici del brand per dare vita ad un ambiente dinamico e raffinato.

All’interno della boutique eleganza classica ed elementi contemporanei si fondono per celebrare la perfetta unione tra artigianalità e spirito pionieristico che caratterizza l’identità della Maison. Il layout invita a scoprire le molteplici sfaccettature dell’universo Montblanc attraverso un’esperienza immersiva e multisensoriale.

I colori caldi, l’arredo in legno di noce, l’intensità del nero e la luminosità dei metalli richiamano il mondo degli strumenti da scrittura con cui è iniziata la storia della Maison. Le linee sinuose dei mobili e dei display si ispirano ai tratti eleganti della scrittura corsiva e all’iconica stilografica Meisterstück. Nicchie ed elementi in preziosa pelle nera rievocano gli strumenti di lavorazione artigianale della pelletteria, mentre dettagli in bronzo in contrasto con elementi realizzati in metalli lucidi sono ispirati ai movimenti d’orologeria.

La boutique ospita tutte le categorie di prodotto: strumenti da scrittura, orologi, pelletteria, nuove tecnologie e gioielleria. Ampio spazio è dedicato alla pelletteria per rendere omaggio alle creazioni degli artigiani fiorentini di Montblanc con linee continuative e classiche affiancate da Special e Limited Edition e dall’esperienza #myMontblanc, che permette di personalizzare gli accessori grazie alla collaborazione con gli artisti Amano. Particolare attenzione è riservata anche alla scoperta del mondo degli strumenti da scrittura che permettono di esprimere e raccontare la personalità e l’essenza più autentica di ciascuno.

È disponibile anche un servizio di goffratura ed è possibile prenotare un appuntamento in boutique direttamente online attraverso il seguente link: Book an Appointment – Montblanc® IT.

Montblanc

Animata dallo spirito pionieristico che la caratterizza fin dal 1906, Montblanc ha rivoluzionato la cultura della scrittura con straordinarie innovazioni. Lo stesso spirito d’inventiva anima ancora oggi la Maison, che continua a spingersi oltre i confini e a promuovere l’evoluzione dell’alto artigianato in tutte le sue categorie di prodotti: strumenti da scrittura, orologi, pelletteria, nuove tecnologie e accessori. A ogni innovazione, Montblanc offre nuove funzionalità e design rivoluzionari permeati dalla tradizione di raffinatezza della Maison e realizzati secondo i più alti canoni grazie alle competenze dei suoi artigiani in ciascuna delle sue Manifatture: Amburgo, Germania, per gli strumenti da scrittura, il Giura svizzero di Le Locle e Villeret per gli orologi e Firenze per la pelletteria. In linea con la missione della Maison di creare raffinati compagni di vita ispirandosi alle idee più innovative, l’iconico Emblema Montblanc è oggi è il più riconosciuto simbolo di performance, innovazione, qualità e stile. Fedele alle sue origini profondamente radicate nella cultura della scrittura a mano, Montblanc continua a dimostrare il proprio impegno culturale nel mondo, dando vita a iniziative di ampia portata per promuovere l’arte e la cultura in svariate forme e celebrando il contributo dei moderni mecenati al progresso delle arti.