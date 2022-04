Nuova Orchestra Scaralatti, concerti all’Archivio di Stato, primo appuntamento venerdì 29.

La Nuova Orchestra Scarlatti, venerdì 29 aprile 2022 alle ore 17:00, nella Sala Filangieri dell’Archivio di Stato di Napoli, in Piazzetta del Grande Archivio 5, parte con i Concerti realizzati in collaborazione con l’Archivio di Stato di Napoli. Protagonisti del primo appuntamento musicale sono i Fiati dell’Orchestra Scarlatti Young, diretti dal Maestro Gaetano Russo. Musiche di D. Milhaud, L. Berio, C. Orff e altri.

Con il concerto dei Fiati dell’Orchestra Scarlatti Young, che si terrà nella storica e bella cornice della Sala Filangieri dell’Archivio di Stato di Napoli, parte la rassegna dei Concerti all’Archivio, serie di appuntamenti cameristici realizzati dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Archivio di Stato napoletano.

Con questo appuntamento – dichiarano la Dottoressa Candida Carrino, direttrice dell’Archivio di Napoli e il M.° Gaetano Russo, direttore artistico della NOS – si apre una stretta collaborazione tra l’Orchestra e il grande Archivio di Napoli, che durerà almeno tre anni, e che prevede la realizzazione congiunta di iniziative ed eventi che vogliono valorizzare attraverso la musica un luogo fondamentale della memoria e della cultura di Napoli, contribuendo ad aprirlo a cittadini e visitatori.

Dopo questo primo appuntamento, sono in programma nel mese di maggio un concerto del Quartetto d’archi Scarlatti e nel mese di giugno incontri musicali fra i giovani della Scarlatti Young e strumentisti e concertisti provenienti dalle più grandi orchestre europee.

Ingresso al concerto con prenotazione su nuovaorchestrascarlatti.it, a partire dalle ore 15:00 del 26 aprile, fino esaurimento posti.

Accesso con mascherina FFP2 e green pass obbligatorio.

Informazioni: 0812535984 – info@nuovaorchestrascarlatti.it