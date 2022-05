Nuova Orchestra Scarlatti, Concerto di Capodanno “reloaded” domenica 15 al Teatro Politeama.

Domenica 15 maggio 2022 alle ore 19.30, al teatro Politeama di Napoli in Via Monte di Dio 80, il capodanno musicale diverso della Nuova Orchestra Scarlatti, per ritrovarsi insieme nel segno della grande musica: pagine sinfoniche e vocali di G. Rossini, G. Verdi, G. Bizet, J. Strauss jr., J. Offenbach, F. Peter, F. Lehár, V. Monti e altri.

Con il soprano Naomi Rivieccio e il tenore Stefano Sorrentino.

Nuova Orchestra Scarlatti diretta da Marco Attura.

La N.O.S. torna al pubblico napoletano e a tutti i visitatori della nostra città con il 26° Concerto di Capodanno, versione ‘reloaded’, ovvero ‘ricaricato’ a primavera, per rilanciare l’appuntamento tanto atteso con la grande musica che non è stato possibile realizzare il primo dell’anno.

Questo Capodanno musicale ‘reloaded’, che è un augurio di ripresa e di speranza in un momento così difficile, propone un programma sinfonico-vocale pieno di colori e movimento: da Rossini a Strauss, da Traviata a Carmen, e poi una versione sinfonica piena di virtuosistici soli della Csárdás di Monti, e ancora marce, polke e qualche chicca della canzone classica napoletana.

La Nuova Orchestra Scarlatti sarà diretta da Marco Attura, figura emergente del nuovo panorama musicale; partecipano al concerto due giovani e belle voci partenopee: il soprano Naomi Rivieccio, nota al grande pubblico come versatile interprete tra classico e pop, e il tenore Stefano Sorrentino.

Questo evento si inquadra in un piano di collaborazione con la direzione artistica dei teatri Politeama e Augusteo di Napoli, ricco di futuri sviluppi, e sarà anche l’occasione per la Nuova Orchestra Scarlatti per presentare al pubblico il fitto cartellone della sua primavera musicale, con appuntamenti a Napoli, in Italia e all’estero, nonché la quarta edizione del Festival UniMusic, in programma a Napoli per il prossimo settembre.

Biglietti in prevendita su teatropoliteama.it e presso il botteghino del Teatro Augusteo di Napoli (Piazzetta Duca d’Aosta 263, tel. 081414243), e il giorno del concerto presso il botteghino del Politeama dalle ore 18.00.

info@nuovaorchestrascarlatti.it – nuovaorchestrascarlatti.it