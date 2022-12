Nuova sede per la Fondazione Monti Lattari Onlus. La Regione le riconosce personalità giuridica. Inaugurazione martedì 27.

Il prossimo 27 dicembre, alle ore 17,30, sarà inaugurata a Gragnano la sede operativa della Fondazione Monti Lattari Onlus, presieduta dall’avvocato Mariella Verdoliva. La struttura, che si trova in Piazza Guglielmo Marconi numero 9, sarà il luogo fisico nel quale le attività della Fondazione Monti Lattari Onlus troveranno un concreto riscontro.

“Siamo felici – dichiara la presidente, avvocato Mariella Verdoliva – perché l’inaugurazione della sede rappresenta un passo ulteriore per programmare e mettere in cantiere le tante attività che, in collaborazione con il Parco Regionale dei Monti Lattari, stiamo portando avanti sul nostro territorio”. Sarà anche l’occasione per ufficializzare il riconoscimento di personalità giuridica alla Fondazione avvenuto con Decreto numero 20 della Regione Campania.

“Si tratta di un ulteriore passo in avanti per dare concretezza ai progetti a cui sta lavorando la Fondazione – spiega la presidente Mariella Verdoliva – in quella data, poi, ufficializzeremo anche i componenti del CdA che saranno coinvolti nelle progettualità che intendiamo portare avanti”.