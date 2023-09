Nuove Direzioni al The Wall al Centro Direzionale per Affabulazione

Giovedì 21 / venerdì 22 / sabato 23 / giovedì 28 e venerdì 29 settembre – ore 21

“NUOVE DIREZIONI”

Club The Wall del Centro Direzionale

(Isola E1, Napoli)

PARTITA LA RASSEGNA ORGANIZZATA DALL’ ASSOCIAZIONE LA DRAMATURGIE AL CLUB THE WALL DEL CENTRO DIREZIONALE: TEATRO, MUSICA, DANZA E USO DELLE NUOVE TECNOLGIE.

TRA GLI EVENTI IN PROGRAMMA “PROGETTO MISHIMA – FREETIME MISHIMA STYLE” DI GIAN MARIA CERVO, FUNDACION EPICA LA FURA DELS BAUS, ALEJANDRO CUEVA, PABLO GIROLAMI, SAMUELE CHIOVOLONI.

E’ partita con il super innovativo ibrido teatrale cinematografico della Fundacion Epica della Fura dels Baus “LA TEMPESTAD EN CASA”, NUOVE DIREZIONI – RASSEGNA DI SPETTACOLO CON L’IMPIEGO DI NUOVE TECNOLOGIE che si terrà fino al 29 settembre prossimo al Club THE WALL all’Isola E1 del Centro Direzionale di Napoli. La rassegna – parte di Affabulazion, progetto culturale dal Comune di Napoli e finanziato dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura – lega in maniera inscindibile le caratteristiche culturali e l’identità storica e architettonica del Centro Direzionale con eventi che contaminano lo spettacolo dal vivo con il clubbing, il cinema, l’interattività digitale e la performance art.

Le prossime date offrono il 21 settembre, “COME CORIOLANO” con musiche di Arturo Annecchino eseguite direttamente dal grande compositore italiano, per molti anni al fianco di Peter Stein e di altri leggendari creatori del teatro internazionale, con immagini di Ruth Walz, austriaca, uno dei più importanti fotografi degli ultimi 50 anni del teatro tedesco. Se lo spettacolo “Coriolano” di Deborah Warner del 1994 al prestigioso Festival di Salisburgo per cui Annecchino compose le musiche è una foto, questo concerto è il suo negativo che crea un parallelo tra i rumori di un cantiere e le macchinazioni della politica. Una riflessione sullo stato “in-fieri” del Centro Direzionale.

Il 22 settembre arriva “NEAPOLIS ANAMNESI” con tre musicisti napoletani di classe Antonio Carluccio, Dario Spinelli e Marco Vidino, un’esplorazione delle contaminazioni dalla musica antica napoletana ai successi contemporanei internazionali tradotti in napoletano. Un omaggio ideale al maestro Roberto De Simone.

Il 23 settembre la rassegna propone un double-bill di due giovanissimi creativi: “SU LETTERE LUTERANE” di Matteo Bertolotti, omaggio a Pier Paolo Pasolini e “DEPENDESPORTS” pezzo breve di danza sulla dipendenza da videogames del giovane coreografo napoletano Antonio Formisano.

Il 28 settembre il pezzo più radicale della rassegna, presentato ironicamente come tentativo di suicidio artistico del drammaturgo napoletano internazionalmente noto Gian Maria Cervo: “PROGETTO MISHIMA- FREETIME MISHIMA STYLE” si presenta come progetto collettivo di Cervo-Fundacion Epica La Fura dels Baus-Alejandro Cueva-Pablo Girolami- Samuele Chiovoloni e vede in scena performer provenienti dai campi più estremi e disparati dell’intrattenimento come Matteo Bertolotti, Emanuele Carlino, Riccardo Festa, Master Giacon, Francesco Malcolm e Lou Thabart. Lo spettacolo ha contenuti grafici sessuali, contiene scene di nudo e linguaggio forte e è indicato per un pubblico adulto.

Il 29 settembre chiude “PALCO BRONX”, omaggio di Antonio Piccolo e Marco Vidino alla Bronx Film la prima realtà produttiva italiana cinematografica italiana che abbia avuto una rassegna monografica dedicata alla Casa del Cinema di Roma. Il lavoro di Piccolo e Vidino descrive il paesaggio connesso alle storie di periferia che hanno generato questa esperienza unica del cinema napoletano.

Ingresso gratuito

prenotazioni.ndspettacoli@gmail.com

www.ladramaturgie.it