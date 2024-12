Nuove giostrine per i giardinetti di Corso Vittorio Emanuele

- pubblicità -

Round Table 18 Napoli, organizzazione dedicata a giovani lavoratori, professionisti e imprenditori, ha accolto l’invito del Comitato per la Riqualificazione di piazzetta Mercadante e ha avviato una raccolta fondi per finanziare la sostituzione delle giostrine nei pressi del corso Vittorio Emanuele.

L’iniziativa è patrocinata dall’Unione degli industriali di Napoli e dal gruppo Giovani imprenditori, grazie all’impegno del vicepresidente Antonio Amato, delegato al decoro urbano dell’Unione degli Industriali di Napoli, nonché dall’associazione “Il mondo di Lalla”, dell’avvocato Michele Trematerra.

Piazzetta Mercadante è un punto di riferimento storico per i bambini e i ragazzi del quartiere Chiaia, un luogo di aggregazione che ha contribuito a creare una comunità viva e accogliente. Nel pieno spirito di impegno civico che da sempre contraddistingue Round Table 18, l’organizzazione, insieme ai membri del comitato, invita la cittadinanza a partecipare attivamente alla raccolta fondi per restituire questo spazio ai più giovani.

“Anche un piccolo contributo può fare la differenza – dichiara Francesco Senese, consigliere nazionale di Round Table Italia e consigliere del Sindaco metropolitano di Napoli per gli affari e le relazioni internazionali – e insieme possiamo riportare piazzetta Mercadante al suo ruolo di cuore pulsante della comunità. Vogliamo creare un ambiente dove le nuove generazioni possano crescere con un senso di appartenenza e sicurezza. Siamo certi che, grazie alla generosità e al sostegno dei cittadini, potremo restituire alla piazzetta la sua funzione di punto di ritrovo e condivisione per tutto il quartiere”.

“Ci impegniamo quotidianamente – spiega Enrica Pagano, sociologa e rappresentante del Comitato per la Riqualificazione di piazzetta Mercadante – per alla comunità, e soprattutto ai nostri bambini un luogo importante nel quartiere. Piazzetta Mercadante è molto più di un semplice spazio giochi; è il cuore di Chiaia, dove i più giovani possono crescere e socializzare in sicurezza. Invitiamo tutta la cittadinanza a unirsi a noi in questo progetto, poiché ogni contributo ci avvicina al nostro obiettivo di creare uno spazio rinnovato e sicuro per il futuro dei nostri ragazzi”.

È possibile partecipare alla raccolta fondi tramite GoFundMe al seguente link.

In alternativa, si può effettuare un bonifico bancario a favore della Fondazione Round Table Italia:

IBAN: IT27C0306909606100000406235

Causale: Donazione per acquisto giostrine Piazzetta Mercadante

Obiettivo dell’iniziativa è quello di consentire nuovamente ai bambini di Chiaia di tornare a giocare in un ambiente sicuro e rinnovato.

Per ulteriori informazioni:

Contatti Round Table 18 Napoli

Telefono: 335 122 1597

roundtablenapoli.com/