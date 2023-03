Ogni fine è un nuovo inizio. Haiku e arte in dialogo, da giovedì 9 all’Archivio di Stato a cura dell’Accademia di Belle Arti.

Poesia haiku e arte in dialogo. Sul filo dell’incontro tra Oriente e Occidente, tradizione e attualità, natura e cultura, sensibilità e competenze diverse questo il concept della mostra «Ogni fine è un nuovo inizio. Haiku e arte in dialogo» un progetto espositivo comunitario e itinerante che dopo essere stato ospitato nel Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore, tra la Sala del Capitolo e il corridoio San Tommaso, arriva a partire dal 9 marzo nella prestigiosa sede dell’Archivio di Stato di Napoli.

La mostra, aperta fino al 17 ottobre, offre un originale percorso espositivo collettivo site specific, frutto di un contest realizzato dall’Associazione Kolibrì per i suoi primi vent’anni di impegno, in collaborazione con la Scuola di Design della Comunicazione dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, coordinata da Enrica d’Aguanno con la docente di Illustrazione e artista Daniela Pergreffi. Oltre 70 le illustrazioni in esposizione, nel suggestivo allestimento di Massimo Colombo Valerio Sannino, elaborate dai circa 40 allievi partecipanti al contest insieme i dodici vincitori saranno esposte all’interno del Chiostro dei Marmi.

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI

Associazione KOLIBRI’

Ogni fine è un nuovo inizio. Haiku e arte in dialogo

Mostra comunitaria itinerante

ARCHIVIO DI STATO – Chiostro dei Marmi

Dal 9 marzo al 17 ottobre 2023

A cura di Kolibrì/ Accademia d Belle Ari di Napoli