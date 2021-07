Omaggio ad Astor Piazzolla giovedì 29 al Maschio Angioino.

Grande appuntamento estivo in programma per il prossimo 29 Luglio nella suggestiva location all’aperto del CORTILE del MASCHIO ANGIOINO di Napoli “OMAGGIO AD ASTOR PIAZZOLLA”, un evento dedicato al celebre compositore argentino in occasione dei 100 anni dalla nascita.

Sul palco l’ORCHESTRA INTERNAZIONALE DA CAMERA ZENIT 2000, diretta dal M° Massimo Testa e la partecipazione speciale di VEACESLAV QUADRINI CEAICOVSCHI, violino solista, e FLAVIO FELEPPA, fisarmonica solista.

In programma una ampia selezione del grande repertorio del compositore, dai celeberrimi, tra gli altri, “Adios Nonino”, “Oblivion”, “Libertango” nella versione per fisarmonica e orchestra alle affascinanti e impervie “Cuatro Estaciones Portenas” per violino e orchestra d’archi nella fresca e spumeggiante interpretazione del Maestro Quadrini.

Una serata per tutti. Dagli amanti della buona musica, a chiunque voglia trascorrere un momento ricco di emozioni e suggestioni.

L’evento si inserisce nella programmazione estesa del progetto “La Campania è Teatro, Danza e Musica”, promosso da ARTEC/Sistema MED in collaborazione con SCABEC Società Campana Beni Culturali e Fondazione Campania dei Festival e con il Patrocinio del Comune di Napoli.

I biglietti sono disponibili online sul sito: https://azzurroservice.vivaticket.it/index.php?nvpg[sell]&cmd=prices&pcode=8555119&tcode=vt0006766

Ministero della Cultura

Regione Campania

Comune di Napoli Assessorato alla Cultura e al Turismo

Sistema MeD Musica e Danza Campania

ARTEC Associazione Regionale Teatrale della Campania

Scabec

Fondazione Campania dei Festival

La Campania è