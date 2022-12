OnDaRoad, vol. 6: UNDETERRED martedì 20 @ Graus Edizioni.

La Regina Elisabetta icona senza sguardo ne

Con la nuova installazione “#lartenonguardainfacciaanessuno”, una enorme effige della Regina Elisabetta a firma dell’artista napoletano Undeterred, prosegue martedì 20 dicembre 2022, alle 18.30, “OnDaRoad”, il progetto di street art e scrittura nato da un’idea del giornalista Ciro Cacciola che trasforma in spazio espositivo ufficiale la porta d’ingresso della casa editrice Graus Edizioni in Vico Seminario dei Nobili 11, a Napoli.

Come le cinque che l’hanno preceduta (a firma degli artisti Unplatonic, Checuorehai, Whatifier, Trallallà e Libereo), anche questa di Undeterred è un’installazione effimera, fatta di carta e colla, un lavoro site-specific, in tecnica mista, concettuale e figurativo, completato direttamente sul posto dall’autore. Nell’immaginario dell’artista, il progetto “l’Arte non guarda in faccia a nessuno” vuole rappresentare l’arte nella sua essenza: imperterrita, ostinata, presuntuosa, incorruttibile, democratica, eterna. “La vita passa, l’arte no – afferma Undeterred – In realtà anche l’arte passa, ma più lentamente… lei è furba, non si fa coinvolgere”. Ecco perché le opere rappresentano le icone del passato e del presente private degli occhi, senza sguardo.