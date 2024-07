ONG: Storie di chi lotta per cambiare il mondo, lunedì 15 all’Auditorium Porta del Parco a Bagnoli

“Il 15 luglio la città di Napoli ospiterà un evento unico nel suo genere dal titolo: “ONG: Storie di chi lotta per cambiare il mondo”, un viaggio alla scoperta dell’affascinante universo delle organizzazioni non governative.

L’iniziativa, promossa dalla ONG L’Africa Chiama con la partecipazione di EMERGENCY e INTERSOS, con il patrocinio del Comune di Napoli e dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale, si terrà lunedì 15 luglio alle 19:00 presso l’Auditorium “Porta del Parco” di Bagnoli (Via Diocleziano, 341 – Napoli).

Per la prima volta insieme sul palco, queste tre ONG guideranno gli spettatori, attraverso storie straordinarie di impegno e speranza, nel mondo dell’aiuto umanitario, dell’assistenza allo sviluppo e dell’integrazione.

Ogni associazione avrà a propria disposizione 15-20 minuti per condividere il proprio monologo, offrendo immagini, testimonianze, prospettive ed esperienze personali tratte dal lavoro sul campo. In poche ore, attraverseremo l’Africa, passando per Kenya, Zambia e Tanzania, e giungeremo in Italia, dove le sfide poste dai crescenti flussi migratori trovano risposte umane ed efficaci.

L’evento si concluderà con una sessione dedicata a domande e riflessioni del pubblico in sala, creando un’esperienza coinvolgente ed emotiva, in grado di accendere la curiosità su temi di interesse globale, spesso oggetto di semplificazioni e narrazioni fuorvianti. Nel corso dell’incontro – moderato dalla Professoressa Valeria Saggiomo, docente di Cooperazione Internazionale allo Sviluppo presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”.

L’Evento è ad ingresso gratuito ma è consigliata la prenotazione su portale Event Brite al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/ong-storie-di-chi-lotta-per-cambiare-il-mondo-tickets-929201796587?aff=ebdssbdestsearch

**PER I TEMI TRATTATI L’EVENTO È CONSIGLIATO AD UN PUBBLICO ADULTO**

Per maggiori informazioni contattare L’Africa Chiama ONG: sms/whatsapp al 335 258290, tel. 0721 865159 o email a info@lafricachiama.org”