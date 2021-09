Open Day al Grenoble sabato 25.

L’Istituto Francese di Napoli “Le Grenoble” riapre al grande pubblico sabato 25 settembre per presentare la sua offerta di Corsi di lingua francese ed il Calendario delle Certificazioni Internazionali DELF – DALF per il nuovo Anno 2021 – 2022.

L’Istituto Francese, creato nel 1919, svolge da più di cento anni la sua missione di diffusione della lingua e della cultura francese grazie alla qualità della sua offerta formativa ed al suo profondo radicamento nel territorio campano e di tutta l’Italia meridionale. La sua Mediateca è tra le più fornite d’Europa. E’ l’unico centro ufficiale delle certificazioni DELF e DALF rilasciate dal Ministero dell’Educazione Nazionale francese e riconosciute dal Ministero italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR).

La sua offerta comprende corsi collettivi ed individuali, corsi in presenza ed online, per adulti e ragazzi, per insegnanti e studenti ed i suoi docenti sono tutti madrelingua ed esperti nell’insegnamento del FLE (Francese Lingua Straniera).

La Giornata Porte Aperte di sabato 25 settembre si aprirà con la visita guidata dell’Istituto, della Mediateca e del giardino dell’Istituto, la presentazione delle diverse tipologie di corsi e atelier sarà intervallata da spazi temporali in cui sarà possibile fare il test gratuito di valutazione linguistica e partecipare agli eventi programmati per la giornata: proiezioni cinematografiche nell’ambito della rassegna Napoli Film Festival, lezioni di football in lingua francese in presenza dell’ex Giocatore di Ligue 1 Nassim Mendil, Danze popolari francesi.

L’organizzazione di un aperitivo a metà giornata stuzzicherà l’appetito per la lingua francese dei partecipanti ed un Concorso a premi, per i più giovani, animerà ancora di più la giornata !!

Per coloro che effettueranno l’iscrizione sabato 25 settembre le spese di segreteria saranno gratuite!!

Orari: 9.30 -17.30

Via Francesco Crispi 86 Napoli

corsi-napoli@institutfrancais.it

Prenotazione obbligatoria per gli eventi, tramite mail all’indirizzo sopra indicato.

Green pass obbligatorio per gli Adulti. Minorenni accompagnati dovranno presentare l’autocertificazione disponibile sul nostro sito

www.institutfrancais.it/napoli/giornata-porte-aperte

Giornata Porte aperte – Gioco concorso

Durante tutta la giornata del 25 settembre sarà possibile giocare con l’Institut Français

Ecco le regole

Scatta una foto del Palazzo, delle attività o di te in Istituto Caricala sui social (facebook o instagram) taggando la nostra pagina @if_napoli Partecipa alla foto più bella in palio per i ragazzi delle scuole un’iscrizione ad uno degli esami per gli adulti un abbonamento in Mediateca.

Siete pronti?