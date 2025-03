PAC 2000A Conad 134.130€ a Fondazione Santobono Pausilipon

- pubblicità -

PAC 2000A Conad rinnova il suo impegno a fianco della Fondazione Santobono Pausilipon Onlus con una donazione di 134.130 euro, destinata quest’anno al potenziamento del Progetto di Accoglienza e Corridoi Umanitari. Un’iniziativa preziosa che offre un supporto fondamentale e gratuito ai pazienti pediatrici e alle loro famiglie, alleviando il peso emotivo ed economico legato alla malattia.

Questa importante donazione è il frutto della straordinaria generosità dei clienti, che hanno sostenuto l’iniziativa solidale “I gesti d’amore si fanno sentire”, promossa nei punti vendita Conad alla fine dello scorso anno. Per ogni campanella distribuita, parte di una linea di 12 soggetti realizzati in plastica (ABS) riciclata e ispirati ai personaggi più amati dei film d’animazione Disney, PAC 2000A e i soci hanno raccolto dai propri clienti 50 centesimi da destinare alla Fondazione.

Il progetto finanziato quest’anno si traduce in accoglienza gratuita, offrendo vitto, alloggio, supporto logistico e assistenza personalizzata per pazienti e famiglie, in stretta collaborazione con l’AORN Santobono Pausilipon. Significa anche garantire servizi essenziali come il trasporto gratuito, la mediazione linguistica e un accompagnamento costante per contrastare l’isolamento e facilitare la comunicazione. E, soprattutto, significa accogliere e supportare i pazienti provenienti da zone di conflitto o contesti in cui il diritto alla salute non è garantito, attraverso i Corridoi Umanitari Sanitari, gestendo l’intero iter burocratico e organizzando il trasporto in sicurezza.

Grazie a iniziative come questa, il contributo complessivo di PAC 2000A Conad alla Fondazione Santobono Pausilipon Onlus negli ultimi quattro anni ha superato i 280.000 euro, confermando un impegno costante e concreto a favore della salute dei bambini.

La cerimonia di consegna dell’assegno simbolico si è svolta presso la Direzione Generale dell’AORN Santobono Pausilipon, alla presenza di Fabio Lupo, Direttore Area Campania di PAC 2000A Conad, Rodolfo Conenna, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon, Flavia Matrisciano e Anna Maria Ziccardi, direttore e presidente della Fondazione Santobono-Pausilipon.

“Essere al fianco della Fondazione Santobono Pausilipon è un dovere che sentiamo profondamente,” ha dichiarato Fabio Lupo, Direttore Area Campania di PAC 2000A Conad. “Con questa donazione, resa possibile dalla straordinaria generosità dei nostri clienti, vogliamo offrire un sostegno concreto ai bambini e alle famiglie che affrontano un percorso di cura, garantendo loro accoglienza, assistenza e un futuro di speranza.“

“Tutti i bambini hanno diritto alle cure migliori e, grazie al sostegno di Conad e alla generosità di quanti hanno aderito all’iniziativa solidale, porteremo avanti uno dei nostri progetti prioritari: assicurare cure e continuità assistenziale ad un numero sempre maggiore di bimbi provenienti da aree disagiate o di guerra, di qualunque nazione, etnia o religione siano” dice Rodolfo Conenna, Direttore Generale dell’AORN Santobono Pausilipon.

“Grazie a Conad che, ormai da 4 anni, ci è vicina e ci sostiene con grande generosità. La Fondazione Santobono-Pausilipon, in continuità con l’Azienda Ospedaliera, è da anni impegnata in prima linea nel garantire il diritto alla salute dei bambini provenienti dalle aree più svantaggiate del mondo e ha aderito ai corridoi umanitari promossi dalle organizzazioni internazionali come l’Alto Commissariato dell’Onu per i rifugiati (UNHCR)”, dichiarano Flavia Matrisciano e Anna Maria Ziccardi, Direttore e Presidente della Fondazione.

Questa iniziativa si inserisce in un progetto più ampio che Conad ha avviato a livello nazionale nel 2021 per sostenere gli ospedali impegnati in progetti pediatrici in tutta Italia. Un impegno che, in questi 4 anni, ha portato Conad a raccogliere complessivamente 8 milioni di euro, offrendo un sostegno concreto a chi lavora ogni giorno per rendere la vita dei bambini ricoverati il più serena possibile e con le attrezzature mediche necessarie.

L’iniziativa solidale rientra nel progetto di Conad “Sosteniamo il futuro”, basato su tre dimensioni fondamentali dell’agire quotidiano dell’insegna: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.

PAC 2000A Conad è la più grande Cooperativa del Consorzio Conad in Italia, per dimensioni e fatturato, con una rete di vendita che si estende in 5 regioni. Con un fatturato di 5,28 miliardi di euro, un patrimonio netto di circa 969 milioni di euro, una quota di mercato del 20,24%, 1.525 punti vendita e 100 concept store (tra parafarmacie, negozi di animali, Ottico Conad e Distributori di Carburanti Conad Self), che generano un fatturato con oltre 7,19 miliardi di euro, PAC2000A è l’azienda leader nella GDO nel Centro e Sud Italia.