PAC 2000A Conad raccoglie 242.650€ per la Fondazione Santobono Pausilipon

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PAC 2000A Conad annuncia una raccolta di 242.650 euro a sostegno della Fondazione Santobono Pausilipon.

Il risultato è stato possibile grazie alla straordinaria generosità dei clienti Conad, che anche quest’anno, hanno sostenuto l’iniziativa collezionando le campanelle di Natale, ispirate ai personaggi più amati dei film d’animazione Disney: una linea di 13 soggetti realizzati in plastica riciclata (ABS).

Durante l’operazione, ogni 15 euro di spesa, con un contributo aggiuntivo di 1,90€, i clienti Conad potevano ricevere una campanella di Natale e devolvere 50 centesimi in beneficenza, contribuendo così concretamente a garantire assistenza e cure ai bambini provenienti da zone di guerra e da contesti in cui l’accesso ai servizi sanitari non è assicurato.

Il ricavato contribuirà, infatti, a sostenere il progetto dei Corridoi Umanitari, per poter sostenere le cure di pazienti provenienti da zone di conflitto o luoghi in cui le cure non sono accessibili e garantite.

Grazie a iniziative come questa, il contributo complessivo di PAC 2000A Conad alla Fondazione Santobono Pausilipon negli ultimi cinque anni ha superato i 520.000 euro, confermando un impegno costante e concreto a favore del territorio.

La cerimonia di consegna dell’assegno simbolico si è svolta presso la Direzione Generale dell’AORN Santobono Pausilipon, alla presenza di Fabio Lupo, Direttore Area Campania di PAC 2000A Conad, Rodolfo Conenna, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon, Flavia Matrisciano, direttrice della Fondazione Santobono Pausilipon.

“Questa donazione, resa possibile dalla generosità dei nostri clienti e dall’impegno quotidiano dei Soci, rappresenta un risultato di cui siamo profondamente orgogliosi, perché testimonia il forte legame con il territorio e con le comunità che serviamo. Il nostro obiettivo è offrire un supporto tangibile ai bambini e alle loro famiglie durante il percorso di cura, contribuendo a rendere l’esperienza ospedaliera più serena e continuando a investire nel loro benessere e in un futuro di speranza”, ha dichiarato Fabio Lupo, Direttore Area Campania di PAC 2000A Conad.

“Desidero esprimere la nostra più sincera gratitudine a PAC 2000A Conad e a tutti i clienti che, anche quest’anno, con un gesto semplice ma significativo, hanno contribuito a questo importantissimo risultato. La sinergia con Conad è ormai un appuntamento fisso che, anno dopo anno, continua a crescere e a rafforzarsi, rappresentando un esempio concreto di collaborazione virtuosa. La vicinanza di realtà così attente al sociale è per noi un valore fondamentale Questa donazione, destinata a sostenere il progetto dei Corridoi Umanitari, ci consente di ampliare ulteriormente i percorsi di cura e accoglienza per bambini provenienti da territori segnati da conflitti e povertà, offrendo loro e alle loro famiglie un supporto sempre più qualificato e umano”, ha dichiarato Rodolfo Conenna, Direttore Generale dell’AORN Santobono Pausilipon.

L’iniziativa si inserisce nel progetto che l’insegna porta avanti dal 2021 a livello nazionale per supportare gli ospedali impegnati in progetti pediatrici su tutto il territorio italiano. Quest’anno la raccolta totale ha superato i 3,6 milioni di euro, il risultato più alto delle cinque edizioni, contribuendo a portare il totale complessivo a oltre 11,5 milioni di euro.

La raccolta solidale rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”, basato su tre dimensioni fondamentali dell’agire quotidiano dell’insegna: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.