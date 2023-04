Pace, giochi e… uova belle per i bambini ucraini, sabato 8 alla Fondazione Cristallini.

Si svolgerà domani, sabato 8 aprile, dalle ore 10 nei locali della Fondazione Pavesi in via Cristallini un evento organizzato dall’associazione Dateci le ali e dalla libreria Iocisto dal titolo “Pace, giochi e… uova belle”, con la collaborazione del Ristoro Sant’Egidio, l’agenzia Genovese srl, la pasticceria Poppella e l’Associazione Italiana Genitori Mugnano e Area Nord. Nel corso della mattinata saranno consegnate delle uova di Pasqua ai bambini ucraini seguiti da Dateci le ali ma anche ad altri bambini della città coinvolti grazie ad altre associazioni che operano sul territorio.

“Sarà come sempre una grande festa di inclusione sociale – spiega il direttore tecnico di Dateci le ali, Tania Genovese -. Vogliamo regalare ai bambini ucraini a Napoli e ai bambini della città un momento di svago che permetta loro di interagire e vivere una giornata di allegria nonostante le notizie che arrivano dal fronte della guerra”.

La manifestazione di Pasqua arriva al termine di settimane in cui l’associazione Dateci le ali presieduta da Antonio Samà è stata particolarmente attiva. Grazie all’impegno dell’Humanitas sono stati attivati corsi di formazione professionale per oltre 40 rifugiati che potranno così avere accesso al mondo del lavoro. A supporto del progetto è intervenuta anche la Fondazione Muto che ha donato una lavagna interattiva per le lezioni che si tengono nella sede messa a disposizione dalla Comunità di Sant’Egidio a Mergellina.

A breve, invece, grazie alla Fondazione Grimaldi sarà pronta una sede a Montesanto in cui attivare un laboratorio di cucito per le immigrate. Il lavoro dell’associazione prosegue senza sosta ed è sempre più apprezzato, come dimostra il premio “Una pergamena per la solidarietà – Città di Napoli” consegnato nei giorni scorsi a Tania Genovese per l’impegno mostrato nel corso dell’ultimo anno a favore dei tanti rifugiati giunti in città.