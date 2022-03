Appuntamento oggi alle 20:30 a piazza Mercato a Napoli per un flash mob promosso dalla Pastorale giovanile a cui parteciperà anche l’arcivescovo Mimmo Battaglia.

L’iniziativa arriva in risposta all’appello di Papa Francesco che ha invitato a pregare e digiunare per la pace in occasione del mercoledì delle ceneri.