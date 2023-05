Paco Osuna, tra i dj più importanti della scena elettronica del XXI secolo, inaugura la stagione degli eventi del Flava Beach.

Al grido di “Music is Passion not Fashion”, sabato 27 maggio, il dj spagnolo Paco Osuna farà tappa al Flava Beach per un incredibile dj set, che aprirà ufficialmente la stagione degli eventi del ritrovo di Castel Volturno.

Un’occasione speciale che, a partire dalle 23, vedrà protagonista in console uno dei più grandi artisti della scena elettronica del XXI secolo, atteso al Flava pochi giorni prima di “Now Here”, sua seconda residency all’Hï Ibiza’s club room, eletto miglior locale al mondo del 2022. Appuntamenti carichi di bella musica e di energia positiva, che invitano a vivere il presente e a godersi appieno il momento. “Filosofia”, che il maestro della techno più minimalista proverà a trasmettere pure a Castel Volturno, durante la serata cui prenderanno parte anche i dj Antonio Grassia, Carrot e Francesco Pineda.

Creatività, determinazione e ricerca incessante di nuove forme espressive, le parole d’ordine di Paco Osuna, che da oltre 25 anni propone dj set sempre diversi, vivaci e sofisticati, avvolgendo con dinamismo e innovazione i suoni techno e tech-house più puri.

Tanti, i locali che lo hanno ospitato finora: dal Fabric&Electric Brixton di Londra al Womb di Tokyo, passando per lo Space di New York, il Watergate di Berlino e Amnesia, Pacha, Ushuaïa, DC10, Privilege e Destino, nella sua amata Ibiza. Tra i festival spiccano, invece, Monegros, Sónar, Loveland, Ultra Miami, Electric Zoo, Movement Detroit e Tomorrowland.

Deus ex machina della piattaforma/etichetta techno Mindshake, tra le più apprezzabili negli Stati Uniti e in Europa, Osuna dal 2015 fa parte di Music On, “casa” per artisti talentuosi ed ispirati, creata dal dj napoletano, Marco Carola.

Flava Beach

Viale Dante Alighieri – Castel Volturno (Caserta)

Infoline: 351 2150171