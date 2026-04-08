Padel Solidale domenica 12

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Sport e solidarietà, un binomio vincente. È questa la formula adottata dall’Associazione Oltre L’Orizzonte APS che ha organizzato, domenica 12 aprile 2026 presso La Conca Sport Club (via Eduardo Scarfoglio, 7 Napoli) il primo Torneo di Padel Solidale per famiglie.

Si tratta di un evento il cui ricavato andrà a finanziare il progetto “Taxi del sorriso”.

Oltre l’Orizzonte APS, infatti, nel mese di gennaio, ha lanciato un crowdfunding per l’acquisto di un’auto pensata per accompagnare, ma anche per accogliere e far sorridere, i bambini verso l’appuntamento con la cura in modo più sereno, offrendo alle famiglie un sostegno concreto nel percorso di terapia. (Raccolta fondi di VALERIA FEOLA : Trasformiamo il viaggio della cura in un sorriso ).

«Il torneo di padel servirà a finanziare il progetto del “Taxi del sorriso” per il quale abbiamo avviato una campagna di crowdfunding – ha spiegato Valeria Feola, vicepresidente di Oltre L’Orizzonte APS – e il padel, oltre a essere uno sport che piace a molti, è un gioco di squadra; noi tutti dobbiamo fare squadra perché crediamo fortemente in questo progetto. Ricevo tante e-mail e messaggi sul nostro canale Instagram da parte delle mamme che mi chiedono aggiornamenti sul Taxi del sorriso perché aspettano da tempo un servizio di questo tipo. Ci auguriamo che questo torneo possa servire a far conoscere a un vasto numero di persone la nostra associazione e in particolare questa iniziativa che vorremmo mettere in calendario ogni anno a sostegno dei tanti progetti. Sarà una giornata molto bella anche per le famiglie – prosegue la Feola – grazie anche all’ animazione per i bambini dall’inizio dell’evento fino alla sera. Siamo una realtà giovane ma molto vicina alle famiglie che vivono il dramma della malattia. Siamo fiduciosi che una giornata ricca di sorrisi, all’insegna dello sport, della condivisione e dell’allegria possa aiutarci. Non occorrono gesti enormi. La beneficenza può essere fatta con poco, l’importante è unire le forze».

Il programma dell’evento sportivo prevede: alle ore 8,30 ingresso accreditati iscritti al torneo; ore 9,30 inizio torneo; ore 19,30 premiazioni, buffet di dolci gratuito e live show dj set con Tommaso Fichele e Maurizio Epoca. Per tutta la durata dell’evento è prevista l’animazione per i bambini a cura della Compagnia dei Saltimbanchi e punti di ristoro solidale aperti dalle ore 12.

Per partecipare al torneo la quota di iscrizione è di euro 40 e comprende: t-shirt ufficiale del torneo, gadget, pranzo; euro 10 l’ingresso per chi accompagna con pranzo; euro 15 l’ingresso per chi vuole consumare un aperitivo; Al di sotto dei tre anni l’ingresso è gratuito. I bambini dai 3 anni in su pagano 5 euro l’ingresso o 10 con il pranzo.

*pranzo si intende un primo o un secondo con acqua

Info e prenotazioni: tel. 339 877 3792

info@oltrelorizzonteaps.com

Sponsor evento: Tesone Costruzioni srls e Wize Service s.r.l.