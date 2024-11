Padelness, padel e fitness alla Mostra d’Oltremare

- pubblicità -

Dal 22 al 24 novembre 2024, negli spazi della Mostra d’Oltremare, arriva Padelness, un progetto straordinario che unisce i mondi del padel e del fitness; che si propone come opportunità di promuovere uno stile di vita orientato al benessere, allo sport e al divertimento, ispirandosi ai valori della formazione, della sana competizione, dell’inclusione, della sostenibilità e della prevenzione; e che, per tre giorni, proporrà un programma vasto e stimolante, con appassionanti partite di padel, energizzanti sessioni di fitness e momenti dedicati al benessere. Padelness è stato pensato per un pubblico eterogeneo: imprenditori, sportivi professionisti, appassionati,amatori e curiosi.

Padelness, progetto ideato e realizzato da Eventi in Mostra Srl, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Napoli che ha inserito Padelness tra gli eventi ufficiali di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, è stato illustrato a Palazzo San Giacomo, in Sala Giunta, dal Sindaco Gaetano Manfredi, dall’assessore comunale al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato, dall’assessore comunale allo Sport e alle Pari opportunità Emanuela Ferrante, dal consigliere delegato Mostra d’Oltremare Maria Caputo, dal presidente CONI Campania Sergio Roncelli, dal direttore Business Alta Velocità di Trenitalia Pietro Diamantini, dagli ideatori e organizzatori di Padelness Marianna Perruno e Massimiliano Esofaco.

Padelness occuperà i padiglioni 4, 5 e 6 della Mostra d’Oltremare e, in altri spazi, saranno allestite zone relax e intrattenimento.

Nel padiglione 4, dedicato al fitness e al wellness, saranno allestiti un palco fitness musicale e un palco e chi arriverà a Padelness potrà scegliere di allenarsi e di seguire lezioni con alcuni dei più importanti presenter nazionali e internazionali.

Nel padiglione 5, dedicato al BtoC, saranno allestiti due campi di padel, dotato di spalti per assistere a partite, tornei ed esibizioni. Nel campo centrale si svolgeranno tornei di padel tra ex calciatori di serie A; tornei amatoriali, come quello di ipadelovers, nota realtà locale di appassionati del padel; partite esibizioni tra vip e campioni di padel e le semifinali e finali degli Open maschili e femminili di tutte le categorie. Nell’altro campo si svolgeranno i quarti di finale degli Open maschili e femminili di tutte le categorie.

Nel padiglione 6, dedicato al BtoB, ci saranno tre campi di padel. Un campo sarà interamente dedicato a lezioni e clinic con maestri italiani, spagnoli e argentini. Le clinic avranno la durata di 60 minuti ciascuna (per un massimo di 4 partecipanti) e l’unicità di essere composte dalla presenza di un personal trainer, di un maestro di padel, che svolgerà la parte centrale della lezione sul campo e di un operatore specializzato in pilates/posturologia per la fase di stretching post allenamento.

Gli altri due campi saranno interamente dedicati ai quarti di finale degli Open maschili e femminili di terza, quarta e quinta categoria, nonché alle esibizioni degli atleti appartenenti alla categoria di persone con disabilità, che parteciperanno con l’associazione Padel Mixto.

Sindaco Gaetano Manfredi: “Confesso che non ho mai giocato a Padel, però ho tanti amici che giocano quindi mai dire mai. È uno sport molto popolare e anche a Napoli c’è un movimento importante per cui anche la nostra città ha bisogno di infrastrutture per il Padel e stiamo lavorando perché ciò avvenga. Abbiamo ottimi rapporti con la Federazione e questa fiera che verrà a Napoli sarà l’occasione ancora di più per impegnare l’amministrazione della città in questa direzione”.

Assessore allo Sport Emanuela Ferrante: “Finalmente Napoli si fa conoscere e riconoscere anche per il Padel. A Napoli, come in tutta Italia questo sport ha tantissimi appassionati. Noi stiamo lavorando innanzitutto per portare un centro federale a Napoli ma anche per creare grazie ai fondi del PNRR delle nuove strutture in città. Già ne abbiamo uno al Palavesuvio a Ponticelli ma anche il complesso sportivo di Piscinola avrà dei campi di Padel. Insomma stiamo investendo molto come Amministrazione perché lo riteniamo uno sport molto importante ed è giusto che abbia il giusto riconoscimento anche all’interno della cornice di Napoli Capitale dello Sport 2026”.

Assessore al Turismo e alle Attività Produttive Teresa Armato: “Ogni qualvolta si svolge nella nostra città un grande evento sportivo, penso ad esempio al Giro d’Italia, l’aumento del flusso turistico è notevole e quindi ospitare un evento così importante come Padelness siamo convinti che possa essere anche un grande attrattore turistico ed è importante che sia stata scelta la Mostra d’Oltremare come luogo per ospitarlo perché l’identità della Mostra deve essere sempre di più quella di “raccoglitore” di eventi sportivi e non e di grandi Fiere”.

Massimiliano Esofago, organizzatore dell’evento: “Cercheremo di presentare questo sport non solo sotto l’aspetto ricreativo e ludico, a tutti noto, ma anche sotto l’aspetto della competizione e della didattica. Nei padiglioni della Mostra d’Oltremare saranno montati cinque campi di padel e il campo centrale sarà dotato di spalti. Ci saranno partite-esibizioni di artisti, giornalisti ed ex calciatori. Per i tornei di prima e seconda categoria maschile e femminile sono previsti montepremi in denaro. Importanti giocatori sia a livello nazionale che internazionale hanno già garantito la loro presenza”.