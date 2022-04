Palazzo Reale, Maurizio Costanzo direttore artistico Summerfest.

Maurizio Costanzo è il direttore artistico della seconda edizione del Palazzo Reale SummerFest dal 29 giugno al 30 luglio 2022 nel Giardino Romantico.

“Palazzo Reale SummerFest è la riprova di quanto le scelte culturali diano nuovi stimoli e in particolare alla città di Napoli che sta vivendo un momento di rinascita”, ha dichiarato il giornalista che aveva già lavorato negli anni scorsi in Campania per il Premio Troisi e del Festival Città Spettacolo di Benevento.Tra gli ospiti che calcheranno il palco Marco Travaglio, Enrico Brignano, i Foja, Fiorella Mannoia, Jimmy Sax, due le serate speciali di cui una dedicata una a Luciano de Crescenzo.

Previste quattro serate alla settimana dal mercoledì al sabato con ospiti e performance, eventi preceduti da appuntamenti per l’aperitivo dalle 18.00 con visite omaggio a Palazzo Reale.

Nella scorsa edizione si sono svolti, in tre mesi di programmazione, 42 eventi con più di 50 artisti e personaggi del mondo della cultura ai quali hanno assistito oltre 45mila persone. L’organizzazione è di Best Live, EMMEEMME e Eles.

(ANSA).