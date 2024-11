Panchina rossa al Centro Ester

- pubblicità -

Lunedì 25 novembre, il Centro Ester in via Giambattista Vela n. 91 a Barra si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e consapevolezza con l’evento “Le donne al Centro: Basta Silenzio”. In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, questa iniziativa si propone di accendere i riflettori su un tema di cruciale importanza, invitando la comunità a riflettere, ascoltare e, soprattutto, agire.

L’inaugurazione di una panchina rossa, simbolo di sensibilizzazione e memoria, segnerà il cuore della mattinata. Questo arredo urbano non è solo un semplice elemento decorativo, ma un potente monito contro la violenza di genere. Ogni panchina rossa rappresenta una donna vittima di femminicidio, un grido silenzioso che chiede giustizia e rispetto. La scelta del rosso, colore che incarna passione e vita, si trasforma in un richiamo alla lotta per un futuro in cui ogni donna possa vivere senza paura.

L’evento sarà arricchito da momenti di riflessione collettiva. Il ricordo delle parole di chi ha vissuto sulla propria pelle l’orrore della violenza si intreccia con quelle di chi lavora ogni giorno per promuovere la cultura del rispetto e della parità. Sarà un’opportunità per ascoltare, apprendere e condividere esperienze, perché solo attraverso il dialogo possiamo spezzare il silenzio che circonda la violenza di genere. Una esperienza condivisa con i ragazzi del 69° Circolo Didattico che saranno presenti all’evento.

La comunità è invitata a partecipare, perché tutti devono partecipare al cambiamento. L’evento “Le donne al Centro: Basta Silenzio” è un invito a non rimanere indifferenti, ma a diventare parte attiva di un movimento che mira a trasformare la società. Perché ogni voce conta, e insieme possiamo fare la differenza. Non mancate, la panchina rossa aspetta solo di essere inaugurata!

“In occasione della “Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne – dichiara il presidente del Centro Ester, Pasquale Corvino- voglio esprimere il nostro fermo impegno nel combattere ogni forma di violenza di genere. Le donne, in ogni parte del mondo, devono poter vivere in sicurezza, senza paura, e avere la possibilità di realizzarsi pienamente senza essere ostacolate dalla violenza”.

Prevista la partecipazione:

• Fabio Cirella direttore Centro Ester

• Avv. Ivana Petrone Responsabile Comunicazione Social Center Village

• Francesco De Cenzo Responsabile del Teatro Pompeo Centanni

• dott. Maria Laura Giampaglia Psicologa-psicoterapeuta

• Maria Incoronato Dirigente 69° Circolo Didattico