Panorama On The Road a Palazzo San Teodoro

- pubblicità -
L’iniziativa Panorama on the road è tornata a Napoli per inaugurare il calendario 2025 con un evento dedicato a temi cruciali come sicurezza, infrastrutture, lavoro e legalità.
Il confronto si tiene oggi, 2 ottobre, a Palazzo San Teodoro, sulla Riviera di Chiaia, con la partecipazione di figure istituzionali e politiche di primo piano.
Ospiti e temi trattati:
- Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno, ha aperto il dibattito parlando di sicurezza nazionale.
- Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, ha discusso di sovranità alimentare.
- Edmondo Cirielli, Viceministro delle Infrastrutture, ha affrontato il tema dei collegamenti e della mobilità urbana.
- Nicola Gratteri, Procuratore di Catanzaro, ha portato la sua esperienza nella lotta alla criminalità organizzata.
- Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, ha chiuso con un intervento sulla rigenerazione urbana e il ruolo dei Comuni.
Prossime tappe: Dopo Napoli, il tour proseguirà il 21 ottobre a Piazzola sul Brenta (Padova), presso Villa Contarini, con l’obiettivo di portare il dibattito nei territori e fuori dai palazzi romani.
Scopri di più da Gazzetta di Napoli
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.