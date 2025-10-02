Panorama On The Road a Palazzo San Teodoro

L’iniziativa Panorama on the road è tornata a Napoli per inaugurare il calendario 2025 con un evento dedicato a temi cruciali come sicurezza, infrastrutture, lavoro e legalità.

Il confronto si tiene oggi, 2 ottobre, a Palazzo San Teodoro, sulla Riviera di Chiaia, con la partecipazione di figure istituzionali e politiche di primo piano.

Ospiti e temi trattati:

  • Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno, ha aperto il dibattito parlando di sicurezza nazionale.
  • Francesco Lollobrigida, Ministro dell’Agricoltura, ha discusso di sovranità alimentare.
  • Edmondo Cirielli, Viceministro delle Infrastrutture, ha affrontato il tema dei collegamenti e della mobilità urbana.
  • Nicola Gratteri, Procuratore di Catanzaro, ha portato la sua esperienza nella lotta alla criminalità organizzata.
  • Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, ha chiuso con un intervento sulla rigenerazione urbana e il ruolo dei Comuni.

Prossime tappe: Dopo Napoli, il tour proseguirà il 21 ottobre a Piazzola sul Brenta (Padova), presso Villa Contarini, con l’obiettivo di portare il dibattito nei territori e fuori dai palazzi romani.

