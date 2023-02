Panorama20, il nuovo ep di Tripolare in uscita per Sugar.

PANORAMA20 è il nuovo EP di Tripolare, in uscita venerdì 24 febbraio per Sugar.

L’EP racconta il passaggio dall’adolescenza all’età adulta, il momento particolare che l’artista sta attraversando proprio ora, in prima persona.

Tripolare, con il panorama tutt’intorno, presenta: “Quello che mi piace”, inno alla spensieratezza, obiettivo che si prefigge di raggiungere, “Gigolò”, dove l’aspetto sessuale di questo panorama prende il sopravvento e, per concludere, “Colori”, fotografia sbiadita e malinconica della sua infanzia, caldo ricordo di anni ormai sfumati ma che l’artista vorrebbe ancora rivivere.

Il titolo, PANORAMA20, ci regala un’immagine che coincide con quello che l’artista prova: la possibilità di vedere dall’alto, da un punto di vista privilegiato.

Con “Coccinelle nere” e “Il mio cane” Tripolare ci ha accompagnato all’interno del suo mondo, con PANORAMA20 ci permette di guardare quello che c’è intorno, la possibilità di prendersi un momento per se stessi e ammirare dall’alto quello che si è vissuto.

Osservare il panorama permette anche di guardare non solo in avanti ma anche tutto intorno, il passato, il presente e il futuro.

Nato nel 2002 a Napoli, Tripolare è un giovane cantautore, musicista e produttore attraversato dalla musica, che riesce a rendere fluida e senza nessun tipo di barriera.

Fin da bambino è immerso nell’arte, scopre il mondo della musica classica a soli 4 anni, quando inizia a suonare il violoncello. Il suo linguaggio primario sono le note.

Gli studi classici nel tempo vengono affiancati all’istintività, Tripolare ricerca il suo suono e trovala chiave: la versatilità. Attitudine che assorbe in maniera innata dalla sua Napoli di Rione Alto: multiculturale, caotica, malinconica, ricca di stimoli diversi e armonicamente intrecciati.

Instagram: @tripolare_