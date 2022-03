Paradise, il nuovo programma di Pascal Vicedomini su Rai2 con Marcello Cirillo.

Con “Paradise” da mercoledì 9 marzo, in seconda serata, è partito su Rai2 il nuovo programma di Pascal Vicedomini.

Insieme a Pascal, sul palco del Teatro Sistina di Roma, Marcello Cirillo, volto amatissimo della televisione Italiana, showman istrionico, musicista, cantante, attore e conduttore che è ritornato dopo quasi 5 anni su Rai2 con questo nuovo progetto realizzato da Vicedomini conduttore, produttore televisivo considerato da molti come il ponte che unisce l’Italia a Hollywood. Ideatore di numerosi format tv e Festival internazionali come il “Capri Festival”, “l’Ischia Festival e “Los Angeles Italia Film Fest and art fest”.

L’appuntamento il mercoledì sera in seconda serata su Rai2 è con “Paradise la finestra sullo showbiz”, tutto ciò che fa spettacolo in Italia e nel mondo con testimonianze e contributi che convergono nella storica cornice del Teatro Sistina di Roma nel quale con Marcello Cirillo e la sua “Paradise band all star “ non mancano imperdibili esibizioni live. La “ Paradise band” di Cirillo formata dalla vocalist Francesca Borrelli, dal chitarrista Gino Mariniello, dal bassista Simone Ceracchi, dal percussionista trombettista dj set Domenico Rizzuto, dal pianista Francesco Carlesi e’ arricchita da star del panorama musicale nazionale ed internazionale, dal sassofonista Marco Zurzolo, al violinista Olen Cesari alla cantante di New Orleans Nicole Slack Jones.

“Paradise” è uno show vivace, trasversale e ricco di testimonianze e contributi da parte dei grandi protagonisti di cinema, musica, teatro, moda e ogni altro genere di intrattenimento. Marcello Cirillo è il protagonista insieme a Pascal vicedomini di uno show-tv brillante, dinamico e innovativo con tanti approfondimenti esclusivi e contributi video dai più grandi eventi della Penisola e del mondo. Lo show va in onda dallo storico Teatro Sistina di Roma e vuol essere anche un’opportunità per rilanciare il Sistina quale “tempio” del Musical made in Italy.

“Paradise” è stato realizzato da Pascal Vicedomini sulla scia della consolidata tradizione USA dei “Late Night Show”, insieme a Marcello Cirillo che grazie alla sua verve inconfondibile coinvolge il pubblico di Rai2 e di Raiplay attraverso gli artisti, la musica, gli opinion-maker e i trend-setter della cultura, del Life-style e della comunicazione, italiani ed internazionali.

“Paradise” è una vera e propria novità nell’offerta di intrattenimento con un focus sui principali Eventi globali di spettacolo e costume, con l’obiettivo di contribuire alla “ricostruzione” del sentimento positivo e della “gioia di vivere” degli spettatori.