Parco archeologico dei Campi Flegrei, gli appuntamenti del weekend.

Ricco week end di eventi quello del 18, 19 e 20 settembre al Parco archeologico dei Campi Flegrei.

Per la rassegna di eventi estivi il Parco in Maschera, l’Associazione Il Pozzo e il Pendolo presenterà alle Terme romane di Baia, tre spettacoli ispirati a tre grandi classici (inizio per tutti alle ore 18:00):

il 18 settembre andrà in scena “La verità in maschera. Uno, nessuno e centomila”, di Luigi Pirandello con Paolo Cresta;

il 19 settembre sarà la volta di “La verità in maschera. Il gioco segreto”, di Elsa Morante con Rosaria de Cicco

il 20 settembre concluderà “La verità in maschera. L’amore ha più stanze di un bordello”, di Gabriel Garcia Marquez con Rosalba Di Girolamo, Giacinto Piracci, Giulio Martino

La prenotazione si può effettuare esclusivamente online seguendo le istruzioni riportate sul sito www.pafleg.it

Sabato 19 e domenica 20 saranno dedicati anche ad attività per famiglie e bambini:

Alla Piscina Mirabilis di Bacoli si terrà un laboratorio di lavorazione dell’argilla con visita didattica che offrirà l’opportunità di riflettere sull’importanza del luogo e sul valore della sua recente riapertura. Le attività del sabato inizieranno alle 16:30, quelle della domenica alle 10:30. Per partecipare all’evento è obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata scrivendo a prenotazioni@piscinamirabilisbacoli.it. Tutte le info sull’evento qui: http://www.pafleg.it/it/4459/archivio-eventi/224/stramirabilis-in-famiglia-laboratorio-di-argilla-per-bambini-visita-didattica-alla-piscina-mirabilis

All’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, alle ore 16 sia per il sabato che per la domenica, parte invece “Ludi romani” visita teatralizzata a cura di CoopCulture alla scoperta della figura di gladiatori. Infami ed eroi, i gladiatori incarnavano miseria e splendore della società romana, fortuna e sciagura, decretata in pochi attimi, decisivi della sopravvivenza o di una morte atroce. Tutte le info qui: https://www.coopculture.it/events.cfm?id=1622

A questo link il programma completo del Parco in Maschera: http://www.pafleg.it/getFile.php?id=721